El planeta Cádiz según uno de sus señeros habitantes

José Mata Morales (1962), Pepe Mata para el planeta Cádiz, siempre ha demostrado su gaditanismo. Ya sea como ejemplo de lo que es querer a su equipo natal o como participante en la fiesta grande de la ciudad, a la que siempre se acercó con el máximo respeto. Además de estas dos pasiones, Mata es un enamorado de todo lo que aconteció y acontece en la capital gaditana. Y tantas inquietudes ha querido plasmarlas en un libro, recientemente presentado en la Facultad de Filosofía y Letras: ‘Cádiz, mi planeta predilecto’.

“Aunque yo he escrito ya otras cosas, esta idea nació en la pandemia, Quise exponer una reflexión de lo que para mí es Cádiz en todas sus vertientes”, destaca Mata. Esta obra, aunque recoge pasajes autobiográficos, no dejan de ser vivencias “con las que la gente se puede identificar. Por ejemplo, cuento lo que mi madre me explicó que vivió en la Explosión del año 1947”.

Dice Mata que el libro es un “cajón de sastre”. “Hay de todo. Encuentros con gaditanos como Paco Cepero, Antonio Reguera, Manuel Tallafé, el Noly o Manolo Gago. O con gente que se identifica con Cádiz como los periodistas Alfredo Relaño o Julio Maldonado ‘Maldini’. Me he reunido con estas personas para que me contaran qué es Cádiz para ellos”, explica uno de los habitantes más señeros de este planeta al sur del sur.

En este homenaje que Pepe Mata realiza a su ciudad natal hay pasajes históricos, “sin ahondar en ellos ni pisar terreno de expertos”, como el maremoto de 1755 o el ataque angloholandés a la ciudad en 1596.

Está presente el Carnaval, “una de mis pasiones”, recogiendo lo que ocurrió en aquella final del Falla en la que se abucheó a Paco Alba, año 1973, con testimonios de la hija del genio conileño, Katy. Y por supuesto el Cádiz Club de Fútbol, “con mis vivencias desde que era niño”, dice quien lleva muchos años ligado al club y que ahora desempeña los cargos de gerente de la Fundación Cádiz CF y adjunto a la presidencia, José Mata Morales

“Pretendo que la gente se divierta y conozca más a Cádiz de lo que ya lo conoce”, expone Pepe Mata sin más pretensiones.

Clip Editorial ha sacado al mercado esta obra que ya puede adquirirse en las librerías y a través de la web de la empresa editora. Y en breve en plataformas como Amazon. “Lo presentaré por la provincia, que también está presente en este libro”, señala por último Mata.