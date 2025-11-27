Piden el cese del concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Otero

La oposición política en el Ayuntamiento de Cádiz ha pedido este jueves el cese del concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero. El despido que se ha producido en el trabajo que desempeñada al margen de su actividad política como director de la residencia de mayores de la Fundación Fragela ha servido a varias formaciones para reclamar que tampoco siga al frente de esa delegación municipal.

La primera reacción ha llegado de la mano de Izquierda Unida, que apunta a "presuntas irregularidades en la gestión de la residencia de mayores en la que ejercía el cargo de director, y a la reiteración de malas prácticas con las trabajadoras", considerando "inadmisible que un cargo público pueda ser sospechoso de actuar de esta manera, lo cual le impediría por cuestiones éticas gestionar lo público". A esta cuestión suma IU que esos "comportamientos" que atribuye a Otero "están explicitados como inhabilitadores en el Código de Buen Gobierno del propio Ayuntamiento al que todos los concejales y concejalas están sometidos".

Por ello considera IU que el alcalde "debería de actuar de forma contundente y cesar temporalmente a este concejal". "En caso contrario, el propio alcalde será cómplice de unos comportamientos que no deben de permitirse en un responsable político municipal", añaden. De hecho, lamentan que "ni es la primera vez que el alcalde no mueve ficha en este tipo de situaciones, ni es el primer concejal que se ve en asuntos controvertidos de este cariz o conflictos de intereses", señalando también a la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán por un conflicto de intereses respecto al solar de Casitas Bajas.

También se ha pronunciado respecto a esta situación en torno al concejal de Asuntos Sociales Adelante Izquierda Gaditana, que exige conocer qué ha sucedido en el centro de mayores para formalizarse el despido procedente de "una persona que, hay que resaltar, es la máxima responsable de una delegación tan importante como la de Asuntos Sociales, que es la que debe blindar y proteger los derechos sociales de los vecinos y vecinas de Cádiz”.

“Queremos saber qué ha pasado porque consideramos que si alguien no es apto para dirigir una residencia de mayores menos lo es aún para estar al frente de una delegación como la de Asuntos Sociales, en un Ayuntamiento como el nuestro. Se está hablando de cosas muy graves sobre el despido de Pablo Otero y, en caso de confirmarse esos supuestos hechos o de que no se quieran dar las explicaciones pertinentes, esa persona no debería seguir desempeñando las funciones de concejal de Asuntos Sociales de la ciudad de Cádiz”, ha afirmado el portavoz de esta formación, David de la Cruz.

Además, rechaza AIG que el despido de Otero se considere una esfera privada o laboral del concejal, desligada de su labor pública dentro del Ayuntamiento. "Que se vulneren los derechos de trabajadores y trabajadoras, que se les niegue que conformen un sindicato, que se les mienta y sufran cuando van a su puesto de trabajo sí es una cuestión personal. Por supuesto que lo es, y también debería serlo para el alcalde de esta ciudad", enfatiza De la Cruz.

Una denuncia anterior de una trabajadora

El despido laboral de Otero "no ha sorprendido" a Adelante Izquierda Gaditana, que ha recordado que meses atrás ya criticó "que el concejal había vulnerado los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras del centro reprimiendo una actividad sindical, tal y como había denunciado la organización sindical de CCOO Cádiz". Y es que David de la Cruz recuerda que hace ya seis meses su grupo municipal defendió "que alguien que persigue los derechos laborales no puede ser cargo público, porque uno es concejal y cargo público las 24 horas del día y en cada espacio de su vida".

“El tiempo nos da la razón, y el máximo responsable de los Asuntos Sociales de la ciudad ha sido despedido de forma procedente tras un periodo en el que fue apartado y suspendido de empleo y sueldo. Ahora exigimos explicaciones, porque nos preocupa la gestión de una delegación municipal tan importante como la que dirige una persona que ha demostrado no ser apta para estar al frente de un centro de personas mayores”, afirma De la Cruz.

También IU ha hecho referencia a ese polémico despido de una trabajadora de Fragela meses atrás, en unos hechos que terminarían "confirmando la infracción cometida cuando se procedió a readmitir a la trabajadora tras la denuncia pública de CCOO señalando al concejal como autor y responsable de tal hecho".

IU señala que en aquella ocasión, "al comprobarse la participación directa de este concejal en el despido de una trabajadora por convocar elecciones sindicales en su empresa, ya era motivo suficiente para que se le apartase de la gestión municipal, por lo que estas sospechas y la falta de claridad en torno a lo que ha sucedido, son más que suficientes para que el alcalde no se ponga de perfil como en otras ocasiones y actúe".