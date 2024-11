'Pescan' a un buitre leonado en la Bahía de Cádiz

Cádiz/Dos patrones de pesca deportiva consiguieron desde sus embarcaciones rescatar en aguas de la Bahía de Cádiz a un ejemplar de buitre leonado (Gyps fulvus) que cayó al mar este sábado 9 de noviembre. El buitre fue avistado por Edmundo Pérez y Pepi Alba desde la cubierta del Piña. Había caído al mar hacía poco y aleteaba, luchando por mantenerse a flote como podía. Ambos intentaron acercarse para salvarlo, pero el ave se alejaba cada vez que lo hacían. Finalmente fue el patrón de otra embarcación que navegaba por la zona quien consiguió, no sin dificultad, subirlo a la bañera de su barco. Allí desplegó sus alas hasta que se secaron y pudo volver a emprender el vuelo.

Un buitre en la baranda de cristal de la playa de Santa María del Mar, en Cádiz. / D. C.

Antes alguien lo había avistado en lo alto del edificio El Fénix, justo enfrente del Muelle Ciudad del Puerto de Cádiz. Pero no podemos confirmar que fuese el mismo ejemplar, porque agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil fueron avisados esa misma mañana de que se había avistado otro ejemplar en la playa de La Caleta, concretamente en las rocas que bordean el espigón del Paseo Fernando Quiñones. Y alguien subió a las redes la imagen de otro buitre posado en la baranda de cristal de Santa María del Mar, que también pudo ser el mismo. Las instrucciones del Seprona en estos casos son observar si el animal sufre alguna herida en alas, patas o cualquier zona de su cuerpo y, si no es así, no acercarse y dejar que se sequen hasta que puedan volver a despegar.

Un buitre, en el tehado del edificio El Fénix, en Cádiz. / D. C.

El mismo sábado también tuvieron conocimiento en el Seprona del hallazgo de otra de estas aves en la azotea de una casa en San Fernando, localidad en la que esta mañana de lunes 11 de noviembre se avistó otro ejemplar. Pero no fue el último. En Cádiz también se localizó a otro (o puede que fuese el mismo) en el edificio Cortadura.

El avistamiento de buitres en la ciudad de Cádiz y en el entorno de su Bahía es algo bastante común en determinadas épocas como el otoño y la primavera. Muchas veces es el viento de levante el que los trae desde la Sierra y Los Alcornocales.

Desde el Seprona apuntan que la caída de estas aves necrófagas al mar podría suceder después de abundantes ingestas de alimentos que les procuran pesadas digestiones. Pero hay quien también apunta que podría tratarse de ejemplares inmaduros, todavía torpes en el vuelo, e incluso animales que habrían sufrido hambre y sed y que por eso se habrían desplazado hasta el litoral, donde también podrían haber sido atacados por gaviotas.

Importantes movimientos en octubre y noviembre y entre abril y mayo

Se trata de una especie residente en la Península, capaz de acometer desplazamientos de notable radio en busca de alimento. No obstante, los ejemplares jóvenes realizan habitualmente importantes movimientos dispersivos y erráticos por toda la Península y llegan, incluso, a cruzar hasta el norte de África. El estrecho de Gibraltar registra importantes movimientos de buitres leonados en octubre y noviembre, así como entre abril y mayo, apuntan desde la Sociedad Española de Ornitología (SEO).

En la Lista Roja Europea de Aves 2021 la población reproductora europea se estima entre 69.600 y 89.400 ejemplares maduros, con tendencia creciente.

Las poblaciones de esta carroñera sufrieron importantes declives en la primera mitad del siglo XX como consecuencia del veneno y la persecución directa, pero desde la década de 1960 la recuperación fue rápida y se pasó de las 2.283-3.240 parejas estimadas en 1979 a las 7.529-8.074 parejas calculadas para 1989; una década después, las cifras se duplicaron, quizá en parte como consecuencia de la mejor cobertura alcanzada en los censos más recientes.

Actualmente, el contingente español supone más del 90% de las aves europeas. En 2018 la población de buitre leonado se estimaba en 30.946 parejas.

La mayoría de los efectivos se concentra entre Aragón (4.832 parejas) y Castilla y León (7.489 parejas), donde se encuentra la mayor colonia conocida en el Parque Natural Hoces río Duratón, con 730 parejas asentadas en 2018. En la provincia de Cádiz hay una importante colonia en el Peñón de Zaframagón, en Olvera.