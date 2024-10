Las personas mayores y dependientes de Cádiz tendrán gratis un detector de humos en sus hogares

Cádiz/En torno a un millar de hogares de personas mayores y dependientes contarán en cuestión de meses con un detector de humos gratuito que percibe con rapidez y eficacia que se está produciendo un posible incendio. Es evidente que este tipo de aparatos no evitan los incendios, tal y como destacó el propio alcalde de Cádiz, Bruno García, que junto al presidente del Consorcio de Bomberos de la Bahía de Cádiz, José Ortiz, y su concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, quisieron vivir en directo la instalación del primero de estos aparatos en un hogar gaditano.

En esta ocasión la "agraciada" ha sido María Serrano, con casi 92 años de edad, que abría este martes las puertas de su hogar en la calle Hermanos Ortiz Echagüe, en el barrio de Loreto, a varios responsables de Bomberos, además de los políticos antes citados, para recibir este primer detector de humo, que a lo largo de la actual legislatura se pretende que pueda encontrarse en los hogares de miles de gaditanos no sólo de la capital sino de toda la provincia de Cádiz.

María Serrano recibía con alegría no sólo la instalación de un detector de humos por parte de personal de Bomberos sino que expresó su gratitud y emoción por recibir la visita del alcalde, del que destacó, sobre todo lo guapo que era, además de que tenía las manos muy "calentitas".

María Serrano, enamorada del alcalde, Bruno García, y del primer detector de incendios gratuito para mayores / J.Benítez

"Gracias por acordaros de nosotros, los mayores"

María Serrano, con un gran desparpajo y alegría y sin dejar de cogerle la mano a Bruno García, no dejó de mostrar su agradecimiento: "Gracias a Dios que os estáis acordando de nosotros, los mayores. Ahora sí me siento más segura. En cuanto me llamaron ofreciéndome esta posibilidad no puede hacer otra cosa que decirles que sí, por lo que hoy tengo mis puertas abiertas para todos ustedes".

Estos detectores son pequeños dispositivos capaces de detectar alguno de los elementos que se generan durante un fuego (valor, luz o humo). Disponen de una luz indicadora del estado de funcionamiento y un botón para probar si funciona correctamente.

Precisamente fue en ese momento, en el instante de probar el sonido que provoca el dispositivo cuando detecta el humo, cuando María Serrano tuvo que dejar claro que ella no escuchaba el pitido debido a que "llevo diez días echándome unas gotas en los oídos y no escucho muy bien". En ese momento, una de las técnicos de Bomberos le indicó que este tipo de artefactos tienen una implementación que también se puede conseguir, que sería una pulsera que vibraría al detectarse el humo a raíz de un conato de incendio.

El objetivo de estos detectores es provocar un ruido chirriante, fuerte y persistente que, por la noche, que es cuando se produce la gran mayoría de incendios en casas de las personas mayores y dependientes, les despierta y alerta de que hay un incendio en casa, dándoles así tiempo para ponerse a salvo, para salir de la casa o, en casos que sean totalmente seguros aislar el foco de incendio para evitar que se propague por el resto del hogar.

Estos detectores de humos cuentan con una batería útil que dura entre uno y diez años. A esto, María Serrano, hizo otra puntualización: "Lo siento señor alcalde, pero creo que yo no estaré ya aquí dentro de diez años", a lo que Bruno le interpeló y le dijo que por supuesto que estará y "ojalá que esté tan bien como ahora lo está".

Una de las peculiaridades de estos dispositivos es que no se recomiendan en zonas de garaje, cocinas o baño para crear falsas alarmas, ya que son espacios en los que por naturaleza se suelen producir humos o bien de las comidas mientras se están cocinando, o bien humo de los coches o vapor en los cuartos de baño. De esta manera, Bomberos recomienda que se ubiquen en los pasillos donde se suelen distribuir los distintos habitáculos de la casa para que detecte, lo antes posible, el humo o el calor del fuego.

¿Qué hacer si se activan?

Según indican desde el Consorcio de Bomberos, en el caso de que se active el detector de humos lo primero que hay que hacer es comprobar que se trata de un incendio real y no de una falsa alarma. Si el incendio es pequeño y no hay riesgo, recomiendan utilizar un extintor y, si no lo tuvieran o no fuera posible por lo que sea, cerrar todas las puertas para confinar el incendio y llamar lo antes posible al 112 o al 085.

En el caso de que el habitante de la casa vea que puede evacuar sin atravesar zonas con humo, recomiendan coger las llaves de la vivienda, cerrar la puerta y esperar a Bomberos en el exterior. Si hay humo en las escaleras o en el camino de salida, las personas que se encuentren en la casa deberán intentar confinarse en la habitación más alejada del foco del incendio, tapar huecos de puertas y hacerse ver por alguna ventana exterior.