El periodista gaditano Antonio Muñoz presenta en Arequipa su novela ‘La última sirena del Nanay‘

El próximo lunes, 13 de octubre de 2025, la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa de Arequipa (Perú) acogerá, a partir de las 16:00 horas (hora de Perú), la presentación de la novela ‘La última sirena del Nanay’, segunda obra que publica el periodista Antonio Muñoz de la Vega. El acto se enmarca en las Jornadas “Periodismo con Ñ” que organiza la Asociación de la Prensa de Cádiz y que forman parte de la programación paralela al X Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebra en la ciudad peruana.

El nuevo trabajo del escritor gaditano, que estará acompañado para la ocasión por el periodista y escritor peruano, Jorge Turpo Rivas, llega dos años después de la novela que supuso su estreno como autor, ‘La memoria de los ratones’.

Publicado por Kaizen Editores, bajo el Sello De Periodistas/Literatura impulsado por la APC, 'La última sirena del Nanay' cuenta la historia de Gonzalo Segrelles, un hombre que, aparentemente, lo tiene todo para ser feliz. Es el periodista del momento y mantiene una relación estable con la mujer perfecta. Pero las cosas no siempre son lo que parecen y cuando los cimientos de su vida se resquebrajan decide embarcarse en una aventura que le llevará a la selva peruana y lo cambiará todo para siempre.

En torno al río Nanay, el amor, la belleza, la mitología y la muerte marcan la vida de la población indígena como un regalo y una condena de la que nadie puede escapar. Gonzalo se verá envuelto allí en una investigación que le llevará a traspasar las fronteras más oscuras que hubiera podido imaginar. Con 'La última sirena del Nanay', Antonio Muñoz de la Vega regala al lector un thriller trepidante que lo invita a sumergirse en lo más profundo de la Amazonía y de la mente humana. Una historia en la que nadie es quien dice ser.

Muñoz de la Vega (Cádiz, 1978) es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y experto en Periodismo Electrónico Global por la Universidad de Estocolmo. Su trayectoria profesional ha transcurrido en medios de comunicación como La Voz de Cádiz, Diario de Cádiz, ADN u Onda Luz Televisión. Actualmente ejerce como periodista en el Departamento de Comunicación de la Diputación Provincial de Cádiz.

El presentador del acto: Jorge Turpo Rivas (Arequipa 1978) es periodista y ha publicado los libros: "ENTONEMOS", "No soy un extraño", "El viejo hotel de Fujimori y otras crónicas", "Ocho son suficientes" y "Mr. Manan, un perfil de Elmer Cáceres Llica". Es docente de la Universidad Católica de Santa María. Dirige el podcast PlumaDganso y es redactor del diario El Pueblo.

Las jornadas en Cádiz en paralelo a Arequipa

El programa Periodismo con Ñ nació en Cádiz en 2023 como principal aportación de la Asociación de la Prensa a la programación de actos ciudadanos al hilo del IX Congreso Internacional de la Lengua Española que tuvo lugar en Cádiz en marzo de 2023. Unas jornadas de periodismo en español que se mantienen desde entonces en la sede de la entidad periodística de la calle Ancha y que este año celebran su tercera edición en Cádiz. La serie de conferencias están patrocinadas por la Diputación provincial de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol.