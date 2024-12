La periodista gaditana Virginia del Río arroja luz al drama de la muerte perinatal

A pesar de que cada año mueren en el mundo dos millones de niños antes de nacer, la muerte perinatal es un tabú. Esta es una de las cosas que ha aprendido la periodista gaditana Virginia del Río tras pasar el duelo por perder a su hijo en la semana número 39 de embarazo, lo que la sumió “en un caos” del que no ha salido hasta publicar el libro ‘La habitación de Uriel. Morir y nacer al día siguiente’, presentado en la tarde de este lunes en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz.

Esta obra autobiográfica, editada por Carambuco Narrativas en el mes de mayo, alcanza ya la segunda edición. En la misma, la que fuera reportera del programa televisivo ‘Aquí hay tomate’ y que ahora sigue vinculada a la televisión como guionista, cuenta su “traumática” experiencia acaecida en enero de 2018. “Falleció mi hijo Uriel a las 39 semanas de gestación, cuando estaba a punto de nacer. Fui al hospital y me dijeron que su corazón había dejado de latir”, relata.

“Mi vida saltó por los aires. Era mi sueño ser madre y caí incluso en el pozo de la superstición, del desánimo y de la oscuridad del duelo”, admite. Del Río no sabía hasta entonces que existía el duelo perinatal ni que se llamaba así a ese negro periodo. “Ni conocía a nadie que le hubiese ocurrido”, apunta.

Fue un proceso duro el que transcurrió hasta que volvió a ponerse de pie y decidió “darle luz a este duelo, darle visibilidad a través del libro”. ‘La habitación de Uriel’ fue el culmen de la evolución natural del trabajo en redes sociales y de su blog ‘Tengo una estrella’. “Ya que a esos bebés que mueren antes de nacer se les llama bebés estrella”, explica.

En Instagram, como creadora de la comunidad de @tengounaestrella, con 28.000 seguidores, ha contactado con muchas personas que han pasado por lo mismo. “Me han llegado las historias de muchas familias con las que comparto el mismo dolor y el mismo amor”, señala. Y añade que “en la presentación del libro en Madrid estuvieron muchas personas que me siguen por redes y a las que yo no ponía cara. Me confirmó que no estaba sola en esto, sino que era un tema tabú”. Con estas familias trabaja “para que al menos se reconozcan estos niños en los libros de familia, para reconocer de alguna manera su existencia”.

“El libro ha llegado en el momento en el que he sanado. De haberlo escrito antes, no llevaría consigo tanta esperanza. Era el momento de ofrecer un mensaje esperanzador, de que se puede volver a vivir tras algo tan traumático”, apostilla. Se publicó en mayo y va por la segunda edición, “lo que no deja de ser un éxito tratando de un tema tan concreto”.

Virginia del Río presentó el libro en la APC junto al cineasta gaditano Nacho Sacaluga, con quien realizó el guion del largometraje documental ‘Palabra de Capitán’, basado en el autor carnavalesco Juan Carlos Aragón.