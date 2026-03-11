La peña Juanito Villar convoca su VI Concurso de Cante por Soleá de Cádiz

En su labor de conservación y divulgación del patrimonio flamenco gaditano, la peña Juanito Villar convoca un año más su Concurso Nacional de Cante por Soleá de Cádiz, un certamen que en este 2026 alcanza su sexta edición.

Un concurso, al que se pueden presentar los aficionados y profesionales que lo deseen siempre que tengan cumplidos los 18 años, dotado con un primer premio de 2.000 euros y un contrato para actuar en los actos de clausura de los Encuentro Flamencos de la entidad que se celebran en julio; un segundo galardón de 1.500 euros y un tercer premio de 750 euros. Además, también se premia al ganador al Mejor Cante Libre con 500 euros. Todas las distinciones estarán acompañadas de trofeo y diploma.

Y es que en la fase clasificatoria, que se celebra los días 1, 8, 15 y 22 de mayo en la sede de la peña, los participantes deberán ejecutar un cante por soleá de Cádiz y un cante libre; mientras que los seleccionados para la gala final, el día 29 de mayo también en la entidad que se levanta junto a la puerta de La Caleta, los cantaores deberán hacer el cante por soleá y, a su elección, el cante libre. Eso sí, el ganador al Mejor Cante Libre, que se conocerá cuando el jurado comunique el nombre de los finalistas, realizará dos cantes libres en la final.

El jurado, según rezan las bases del certamen, estará formado por tres autoridades en la materia y estará presidido por el socio Pepe Suazo y con Santi Ponce como secretario. El fallo será inapelable y se reservan el derecho a declarar cualquiera de los premios desierto si los participantes no alcanzaran el nivel requerido.

Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 17 de abril a través de los telefónos 956225290 y 626129940; por correo electrónico a la dirección pfjuanvillar@gmail.com con el asunto Soleá de Cádiz e indicando los datos personales del aspirante y su teléfono de contacto; y en la propia sede de la peña (paseo Fernando Quiñones, 2) en horario de mediodía.