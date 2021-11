El peluquero gaditano de 'Got Talent' retrata la cara de 'Kichi' en la cabeza de un modelo

“Es la primera vez que hago la cara de Kichi”. El peluquero gaditano Iván Fernández Reyes elige al alcalde de Cádiz para realizar una demostración de su arte, fijándose en una foto de nuestro compañero Julio González. Estamos en su negocio, Fat Barber, abierto desde enero de 2020 en la esquina de la calle Goya con la avenida de la Sanidad Pública. Allí lucen sus numerosos trofeos de campeonatos nacionales e internacionales. Mientras nos atiende 'dibuja' con maestría el rostro de José María González en el cogote de un amigo que le ayuda habitualmente como modelo. Por algo es especialista en Hair Tattoo, dándose a conocer en el programa de Telecinco 'Got Talent', donde dejó perplejos al presentador, Santi Millán, y al jurado; Dani Martínez, Risto Mejide y Edurne. Plasmó las caras de los cuatro en otros tantos cogotes. De ahí le han salido ofertas para participar en los Got Talent de Estados Unidos, Italia y algunos de Sudamérica.

Mientras perfila con la maquinilla los detalles de la cara de Kichi explica el proceso de un retrato como el que nos ocupa. “Primero busco los puntos de luz que todos tenemos en una foto partiendo de la nariz. Un vez encontrados marco las cuencas de los ojos y luego la boca. A continuación, mido las distancias. Y vamos retocando hasta el producto final”, relata. En este caso, ya que el rostro del alcalde no va a permanecer en la cabeza del modelo, que será finalmente rapada, Iván ilumina el dibujo con lápiz.

A sus 39 años, trabajando en el gremio desde muy joven y habiéndose movido por todas partes para formarse, quiso ir más allá del corte de pelo tradicional. Por eso se especializó en Hair Tattoo, tocando también el realismo y el efecto 3D. Dice que el retrato es ahora lo más avanzado, pero aún no es algo habitual en Cádiz. Aquí le piden escudos del equipo amarillo, animales para los niños o figuras en 3D. “Un amigo mío me pidió que le hiciera la cara de su padre, fallecido, que además era muy amigo mío. Lo pasé muy mal haciendo ese trabajo”, recuerda. “Y otro me pidió 'Tonto el que lo lea'”, asegura entre risas.

También vino un chico desde Barcelona para hacerse la cara de Pau Gasol, su ídolo, cuando el baloncestista anunció su retirada. El mismo Pau Gasol compartió este trabajo en las redes sociales. “Y ahora va a venir desde Colombia un señor que se ha quedado viudo y que se quiere hacer la cara de su difunta esposa”, señala. ¿Y el precio de un trabajo tan concienzudo? “Depende de las horas empleadas”, apunta Iván.

Su mente no para de parir ideas y proyectos. Nos enseña la Clipper Gun, un máquina de afeitar patentada por él mismo con forma de pistola. Además, está creando una web como escuela online para reunir a los peluqueros más importantes del mundo con el objetivo de que ahí suban tutoriales y compartan sus destrezas.

Entre sus galardones, 14 entre nacionales e internacionales, está el 5º puesto individual en el Hair World de París en 2019 y el subcampeonato de España por equipos en el mismo torneo, así como varios premios en el Golden Chair, Sillón de Oro de la Barbería.