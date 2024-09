El pecado de las hamburguesas llega a Cádiz con Seven Street Food

‘El placer de pecar’. El eslogan invita a interesarse por este nuevo negocio que se abrirá en breve en la confluencia de las calles Benjumeda y Sagasta, en el local en el que estuvo abierto el bar La Perdiz desde 1968 hasta el pasado verano. Ahora, el espacio lo ocupará Seven Street Food, para pasar de la cocina casera del mencionado bar a las hamburguesas. De la tradición a la modernidad.

Carlos Maira López es el joven empresario que se lanza a esta aventura. “Llevaba toda la vida pensando en emprender”, reconoce. Después de estudiar un grado superior de Administración y Finanzas y de estar cuatro años en la Armada, tres en El Ferrol y uno en el Juan Sebastián de Elcano, trabajó en la hostelería. “En el Menoc Donalds y de encargado en el Domino’s Pizza. Cogí experiencia y vi que era mi momento”, explica Maira.

Admite que su idea inicial era montar un gastro bar. “Pero me llamó la atención la fama de las hamburguesas. He asistido dos años a The Champions Burger en Sevilla y en eso me inspiré”, destaca en relación al evento gastronómico que busca por todo el país las mejores hamburguesas gourmet.

En el Seven Street Food solo se servirán hamburguesas, de las que invitan al pecado. “Meto la palabra ‘Seven’, como la película, como homenaje”, dice sobre el famoso thriller de David Fincher sobre asesinatos en serie que están vinculados a los siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Se servirán siete tipos de hamburguesas, tantas como pecados. “Más una especial cada mes”, apunta Carlos Maira.

Pone como ejemplo la hamburguesa ‘Lujuria’, que lleva “un pan rojo bañado en salsa bourbon con oro en polvo, mermelada de bacon, pulled pork y queso ahumado”. Para chuparse los dedos. Y todas las creaciones acompañadas de sus correspondientes patatas fritas.

Señala Maira que serán hamburguesas de 180 gramos Black Angus irlandés las que se servirán en un local que cuenta con seis mesas (18 comensales) más la barra. El establecimiento ha sufrido una reforma integral en dos meses incluyendo un recorte a la barra que tenía La perdiz para ganarle una mesa al espacio. Dos cocineros con experiencia, Jonathan y Juanlu, se encargarán de dar forma a los siete pecados para deleite de los clientes. “Todo será casero, hasta los nachos, el guacamole…”, advierte Maira.

El 12 de octubre a las 20.00 abrirá al público. Lunes y martes solo funcionará de noche, cerrará los miércoles y ya de jueves a domingo abrirá tarde y noche.

De momento Seven Street Food está teniendo mucha actividad en las redes sociales. Más adelante, cuando el negocio se asiente habrá servicio a domicilio. “Mi idea es abrir en otros lugares, pero a muy largo plazo, claro”, expone. La suerte está echada. Carlos Maira está seguro de triunfar, confiando “en el buen servicio y en el boca a boca”. Que así sea.