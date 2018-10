Los tres patrulleros de la Policía Local vuelven a estar en servicio

Problema resuelto. Los tres patrulleros que desde el viernes pasado permanecían inmovilizados en el garaje de la Policía Local al no haberse prorrogado a tiempo la cesión del uso volvieron en la tarde de ayer a las calles de la ciudad. Apenas unas horas después de que este problema se hiciera público -tras informar de la situación este periódico- el Ayuntamiento encontraba la solución y permitía que los tres vehículos policiales de menor antigüedad pudieran volver a estar en activo, según confirmaron a primera hora de la tarde de ayer fuentes policiales.

Tal y como informaba ayer este periódico, los tres vehículos policiales se encontraban desde el pasado viernes (5 de octubre) inmovilizados en el garaje de la Jefatura de Policía Local al no haberse renovado el contrato de cesión en uso, ya que el Ayuntamiento los adquirió en su día mediante la fórmula de renting. Situación que ya se generó el pasado mes de agosto con estos mismos tres vehículos.

La solución, como estaba prevista, se logró ayer mediante una renovación de esa cesión de uso por más tiempo. A la espera de que se culmine el proceso de licitación de los nuevos vehículos policiales (ocho patrulleros y cuatro furgonetas) que tiene previsto adquirir el Ayuntamiento también mediante la fórmula de renting y que se espera concluya con los nuevos vehículos en servicio antes de que finalice el año.

Fuentes del sindicato de la Policía Local mostraron ayer su satisfacción por recuperar "las herramientas de trabajo más válidas que tenemos", al tratarse de los vehículos menos antiguos de los que dispone actualmente este servicio. "Tres coches menos se nota en el trabajo, sobre todo con un parque móvil ya de por sí tan antiguo como el que tiene la Policía Local y en días con condiciones meteorológicas adversas como el que hizo ayer (por el miércoles) o ha hecho hoy (por ayer)", indicaban las fuentes sindicales consultadas, que recordaba que todos estos problemas "inciden directamente en el servicio que se presta a la ciudadanía, que son los últimos afectados de toda esta situación".

Además, desde el sindicato policial no se escondía la "gravedad" de los hechos al tratarse de una situación ya vivida hacía cuatro meses (el pasado agosto). "Estas cosas antes no pasaban. No sabemos si es porque la normativa actual es más exigente o por el motivo que sea, pero antes todo esto no ocurría", concluían desde el sindicato policial.

La solución aportada ayer al problema surgido con los vehículos policiales se producía justo un días después de que el Ayuntamiento diera también solución al problema suscitado desde julio con el servicio de correo, que quedó en suspenso por falta de contrato en vigor y por la acumulación de una deuda de 70.000 euros con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Curiosamente, en ambos casos se dio solución después de que este Diario se hiciera eco de los problemas.