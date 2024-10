"Esto parece una piscina con olas con las lluvias": chaparrón vecinal a los políticos en una visita a unas obras en Cádiz

La visita del alcalde de Cádiz, Bruno García, y de las delegadas territoriales del Gobierno de la Junta y de Fomento, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, respectivamente, a las obras de urbanización en varias calles de la barriada de La Paz han acabado con un aluvión de críticas y reivindincaciones de los vecinos de la calle Santo Domingo de la Calzada, que se fueron asomando a sus ventanas o saliendo de sus domicilio poco después del comienzo de la rueda de prensa ante los medios.

"Los abuelos no pueden pasar por las aceras, de lo mal que están.", gritaba un vecino desde una ventana, en relación precisamente a la parte trasera de Santo Domingo de la Calzada, donde aún no se ha actuado y donde "se inundan los pasos de peatones".

Los ciudadanos consiguieron la atención de García, Colombo y Sánchez, que escucharon sus quejas. El alcalde, lápiz y papel en mano, anotó las deficiencias existentes según los vecinos y se comprometió a mediar para que se arreglen. "Esto parece una piscina de olas con las lluvias. El suelo se inunda. Los husillos están más altos y los charcos se forman a sus alrededores", le decía una mujer.

"Los jardines los han dejado a más altura que el suelo. Cuando llueve, toda la arena va a los portales", explicaba otra vecina. Se sucedieron las reclamaciones. "Nos falta luz en la zona de los portales", "hay muy pocos bancos para 140 familias que vivimos aquí", "hay menos árboles", a lo que Bruno replicó que se habían plantado más de los que había.

"Lo que me indigna es que vengas a inaugurar esto cuando esto es obra del otro -en referencia a Kichi-. Tú no ha hecho nada por esto", espetó un vecino al alcalde, quien aclaró que "cuando yo llegué estaba la obra parada y he apretado para que se aligerara. Yo sí sé lo que hecho: impulsar para que esta obra acabe. Entonces, ¿por qué le molesta que yo venga a preocuparme de las cosas?". "Bruno, las adelfas son venenosas. Eso lo sabe todo el mundo", decía al primer edil un vecino al pedirle la retirada de estos árboles.

Los vecinos protestan ante el alcalde de Cádiz por el mal estado de las obras en la Barriada de la Paz / Lourdes de Vicente

Las actuaciones se han realizado en las calles Santo Domingo de la Calzada, Rafael Picardo O´Leary y Eduardo Benot. Bruno García indicó que se ha recuperado un espacio para la barriada de La Paz "gracias a la inversión de la Junta de Andalucía, que ha puesto 1,2 millones de los 1,4 que ha costado la obra": El resto, 200.000 euros, es aportación municipal

Mercedes Colombo habló de una "obra importante, en una zona como la barriada de La Paz que lo merecía y necesitaba". Explicó que la obra se ha realizado con fondos de la ITI (Inversión Territorial Integrada) para la provincia de Cádiz y recordó las actuaciones de la Junta para mejorar la accesibilidad en 28 edificios de esta barriada.