El otoño inicia una temporada alta de cruceros en el puerto de Cádiz: más de 7.700 turistas se prevén el miércoles 24 de septiembre

Dos cruceristas observan el buque en el viajan desde la plaza de San Juan de Dios de Cádiz

El otoño es temporada alta en Cádiz en lo que a tráfico de cruceros se refiere. Y con la estación recién inaugurada, la ciudad espera mañana la llegada de un buen número de turistas que harán escala en dos barcos. Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Cádiz, los cruceros 'Celebrity Apex' y 'Mardi Grass' traerán a la ciudad la nada desdeñable cifra de 7.732 cruceristas de nacionalidad estadounidense principalmente.

El primer buque, el 'Mardi Grass', atracará en el muelle Alfonso XII a las 10:00 horas con 4.848 pasajeros a bordo. Se da la circunstancia de que es la primera vez que este crucero haga escala en Cádiz. Una hora más tarde, a las 11:0 llegará al muelle Marqués de Comillas el 'Celebrity Apex', con 2.884 pasajeros. Abandonarán el puerto gaditano ya por la tarde, con sólo media hora de diferencia: uno saldrá a las 18:30 y el segundo a las 19:00 horas. Según la información de Autoridad Portuaria, ambos realizan la ruta Málaga-Lisboa.

351 escalas de cruceros este 2025

El puerto de la Bahía de Cádiz tiene prevista actualmente 351 escalas de crucero para 2025, a las que habría que sumar las paradas del mini crucero de lujo Belle de Cadix, que viene haciendo unas cuarenta y cinco escalas al año.

En total, y de cumplirse las previsiones, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) estaría ante una nueva cifra histórica, con 396 escalas, 49 más que en 2023, que ha sido hasta ahora el ejercicio con mayor número de cruceros. Este año está previsto llegar a las 330, si bien, el número de pasajeros será ligeramente superior al de 2023, cuando se contabilizaron 679.648 cruceristas.

En la distribución por temporadas, siguen siendo la primavera y el otoño las de mayor actividad de cruceros, mientras enero y febrero se mantienen como los meses del año con menor afluencia.

Enero: 6

Febrero: 6

Marzo: 20

Abril: 51

Mayo: 36

Junio: 25

Julio: 27

Agosto: 24

Septiembre: 39

Octubre: 48

Noviembre: 44

Diciembre: 25

Total 351 (más 45 de La Belle de Cadix)

Cabe destacar que en 2025, al igual que ha sucedido en los últimos años, vuelven a anunciarse algunos buques que pernoctarán en la ciudad, veintidós en concreto, el doble que este año.

Del mismo modo, cabe destacar que de los 365 días del año, 149 (un 41 por ciento) no habrá ningún crucero en el puerto y 126 días sólo habrá un trasatlántico (prácticamente, de cada 3 días, 1). 57 días del año coincidirán 2 buques; 26 jornadas habrá 3; 7 días se esperan 4 y uno habrá 5 cruceros a la vez.

Respecto al impacto económico de los cruceros, y según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros, y puede llegar hasta los 200 euros en el caso de puerto base.