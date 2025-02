Óscar Torres (PSOE): “El PP de Cádiz sigue dando bandazos, ahora con el aparcamiento regulado”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, se ha pronunciado en cuanto a la intención del Ayuntamiento del pintado de líneas verdes y naranjas para el estacionamiento regulado en la ciudad. Torres ha puesto el acento en dos cuestiones: en primer lugar, en el “bandazo” dado por el PP a este respecto; y en segundo lugar, en el hecho de que el Ayuntamiento haya dejado caer en los hombros de las asociaciones de vecinos las consultas vecinales para ver si quieren poner zonas verdes y naranjas en sus barrios, “quitándose así el alcalde su responsabilidad como máximo dirigente municipal”.

En cuanto al cambio de opinión del alcalde, Torres ha recordado que el PP “se ha llevado los cuatro últimos años del equipo de gobierno anterior criticando la implantación de ese sistema de aparcamiento regulado y ahora parece que esta fórmula es la solución a todos los problemas de estacionamiento que tiene la ciudad”. Además, el portavoz ha hecho alusión a unas declaraciones que Bruno García hizo durante la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales en las que expresó su intención de mantener la zona verde para los vecinos, pero reducir a la mitad la zona azul y naranja porque, según dijo el entonces candidato a la alcaldía, “esta medida permitiría atraer a más público a la ciudad sin castigar el bolsillo de los vecinos”.

“¿Cuál es entonces el modelo del PP en materia de aparcamientos regulados? ¿Es el de pagar en toda la ciudad ampliando la zona naranja tal y como se está haciendo, o es el de no castigar el bolsillo de los gaditanos como decía en campaña?” se ha preguntado el portavoz.

Respecto al peso que ha recaído sobre las asociaciones de vecinos, Óscar Torres, ha manifestado que no es de recibo que “el alcalde se esconda detrás de estos colectivos, no dando la cara y no tomando las decisiones en primera persona, como le corresponde como alcalde de la ciudad”. “Es el Ayuntamiento quien tiene que tomar la decisión final tras hablar con los vecinos y, por supuesto, avalado con informes municipales, para saber cuántas plazas de aparcamiento regulado se necesitan en cada barrio y, a partir de ahí, actuar. Pero usar a las asociaciones como escudo para desviar responsabilidades no es, ni de lejos, la mejor opción”, ha argumentado el portavoz, que ha añadido que las asociaciones de vecinos no tienen ni la potestad ni los medios necesarios para realizar este tipo de consultas vinculantes.

¿Qué censo maneja una asociación vecinal para hacer una consulta ciudadana?¿Cuáles serían los criterios para participar en la votación?¿Cómo se garantiza que se ha informado a los todos los vecinos sobre estas consultas?¿Pueden votar las familias o los vecinos que no tengan vehículos? Estas son algunas de las cuestiones que plantean desde el PSOE a modo de ejemplo y que le han sido también trasladadas por representantes vecinales.

“Ahora mismo los vecinos están viendo como se traslada la presión en el aparcamiento de unos barrios a otros y el Ayuntamiento, en lugar de hablar con ellos y llegar a acuerdos, se dedica a decirles que hagan una votación y que se le traslade el resultado”, ha incidido Torres, “sin asumir su parte de responsabilidad municipal en la decisión, pero si dejando claro el espíritu recaudatorio del actual equipo de gobierno, algo que criticaba el anterior grupo municipal del partido popular, llegando incluso a comprometerse el propio alcalde en campaña electoral a disminuir esta presión recaudatoria”, ha concluido el portavoz socialista.