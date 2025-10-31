Óscar Torres: “Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 son una nueva estafa para Cádiz”

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha calificado los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 como "una profunda decepción y una estafa manifiesta del Partido Popular a la ciudad de Cádiz". Torres denuncia que las cuentas presentadas por el gobierno de Moreno Bonilla “ignoran las deudas pendientes de la Junta con Cádiz y se basan en anuncios vacíos que no tienen reflejo en el papel”.

El líder socialista ha centrado su crítica en la “gran mentira” del nuevo hospital. “Es indignante comprobar cómo, hace apenas unas horas, el autodenominado ‘acelerador de proyectos’, Antonio Sanz, anunciaba 10 millones de euros para el hospital, y hoy vemos que en el presupuesto no existe ningún epígrafe, ninguna partida con carácter finalista, que diga ‘nuevo hospital de Cádiz’ ni que recoja esa cantidad”, ha sentenciado Torres.

Para el portavoz, “el engaño del PP llega a niveles intolerables”. Óscar Torres ha explicado que, incluso si se diera por válida la existencia de esa partida “fantasma” de 10 millones de euros, “la cifra seguiría siendo un insulto porque esa cantidad no sería suficiente ni siquiera para los trámites iniciales.

En este sentido, Torres ha aportado datos técnicos: “Según las tarifas oficiales del Colegio de Arquitectos, solo la redacción del proyecto de ejecución y la licitación de la dirección de obra suponen en torno al 6% del importe total. Si la obra del nuevo hospital ronda los 500 millones de euros, necesitaríamos 30 millones de euros solo para empezar. Por lo tanto, hablar de 10 millones, que además no aparecen, es una nueva mentira de la Junta de Andalucía y la constatación de que no tienen ninguna intención de mover un papel”.

La valoración socialista no se detiene en la sanidad. Óscar Torres ha lamentado que las grandes infraestructuras pendientes vuelven a ser las grandes olvidadas por el Partido Popular. “Volvemos a comprobar cómo Valcárcel no está por ningún lado, un proyecto fundamental para la educación y la dinamización de la ciudad que el PP ha metido en un cajón”.

Asimismo, ha criticado duramente la inversión destinada a la Ciudad de la Justicia. “Nos encontramos de nuevo con una partida pírrica de dos millones de euros. Viendo el coste total de la infraestructura, esta cantidad ridícula solo confirma lo que venimos denunciando: a este ritmo, tardaremos años y años en verla en marcha. Es la misma estrategia que con el hospital: anunciar mucho y presupuestar poco o nada”.

“Estos presupuestos”, ha subrayado Óscar Torres, “son la prueba de que el PP de Moreno Bonilla, con la complicidad del alcalde Bruno García, ha estafado a Cádiz. No son las cuentas que necesita la ciudad, son los presupuestos del humo, los trucos contables del PP y el compromiso cero con los gaditanos”. “Resulta vergonzoso que el alcalde de Cádiz siga sin defender a la ciudad frente a su partido en todo lo referente a los incumplimientos de la Junta de Andalucía con la ciudad”, ha añadido.

“Bruno García decía estar seguro de que Moreno Bonilla estaba dispuesto a gastarse 500 millones en el nuevo hospital, y ahora son solo 10 millones correspondiente a un 2%, que por otro lado, insistimos, no aparecen por ningún lado. Entre la falta de credibilidad de Antonio Sanz y la indolencia de Bruno García los gaditanos seguimos menospreciados por Moreno Bonilla”, ha concluido Óscar Torres.