Óscar Torres: “Bruno García hace del edificio de Náutica un nuevo pelotazo urbanístico del PP en Cádiz”

El portavoz del PSOE, Óscar Torres, ha criticado duramente el anuncio del alcalde Bruno García, junto con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, relativo al uso residencial del edificio de Náutica.

“Estamos presenciando, sin pudor ninguno, el enésimo pelotazo urbanístico del PP en la ciudad de Cádiz”, ha aseverado Torres, para quien resulta una “desfachatez” que el alcalde sea capaz de anunciar la construcción de viviendas en este enclave privilegiado, “cuando la realidad es que está vendiendo suelo público para vivienda privada a precios fuera del alcance de los gaditanos, dada la protección urbanística del edificio”. “Por mucho que quieran anunciar otra cosa, la realidad es esa: Cádiz pierde una vez más suelo público para favorecer a inversores privados”, ha sentenciado.

“Cádiz no se merece este trato por parte del alcalde, una ciudad sumida en una pérdida de población constante”, ha insistido el portavoz, que ha señalado que esta actuación no hace más que confirmar la denuncia realizada por el PSOE el miércoles en materia de vivienda, “Bruno García está perdido y desnortado respecto al tipo de vivienda que necesita Cádiz: no hacen falta viviendas de lujo para millonarios, sino viviendas públicas en régimen de alquiler que permitan afianzar población al territorio”.

Asimismo, el portavoz socialista ha lamentado que este futuro uso residencial para Náutica entierre definitivamente el proyecto de cinturón universitario del Campus de Cádiz. “Primero fue el abandono de Valcárcel para ciencias de la educación y ahora se vende Náutica para construir viviendas para ricos”, ha afirmado Torres, que ha incidido en que esas viviendas serán a precios desorbitados fuera del alcalde de los gaditanos.