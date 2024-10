Óscar Torres: "Bruno García confunde la gestión económica de Cádiz con una partida al Monopoly"

Cádiz/El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado su parecer ante el anuncio del alcalde de Cádiz relativo al endeudamiento de 27 millones del Ayuntamiento para acometer diferentes proyectos en la ciudad. "Bruno García confunde la gestión económica de Cádiz con una partida al Monopoly", ha resumido.

De esta forma, Torres ha destacado esta iniciativa como un "nuevo bandazo" de Bruno García, "que se presentó a las elecciones queriendo ser el alcalde más social y con la vivienda como prioridad y de los 27 millones que le ha pedido a los bancos, ni un solo euro va ni para asuntos sociales ni para vivienda".

Para el socialista parece que Bruno García toma las decisiones "a golpe de ocurrencia" porque "hoy pide 27 millones a los bancos y hace seis meses les dio 15,3 del remanente del Ayuntamiento". "Esto demuestra que hace seis meses no tenía ninguno de los proyectos anunciados en la cabeza y ahora los califica como proyectos de ciudad", ha destacado Torres.

El portavoz del PSOE ha sido muy crítico con la forma de proceder del alcalde y su falta de ruta para Cádiz y ha recordado que la situación económica del Ayuntamiento permitía al alcalde pedir préstamos a los bancos desde que comenzó el mandato, "pero al no tener ni proyectos ni programa electoral no ha sido capaz de hacer nada hasta ahora y ha perdido prácticamente la mitad del mandato".

Cambios de criterio económico en los proyectos

Respecto a los proyectos concretos anunciados, entre los que destacan la reurbanización de la avenida de Astilleros, del Cementerio de San José y la rehabilitación integral de las Puertas de Tierra, Óscar Torres ha demostrado los nuevos bandazos del alcalde, en referencia al cambio de criterio económico. Torres ha recordado que hace dos meses se aprobaron los presupuestos generales del Ayuntamiento para el año 2024 y, en dicho documento, "para el alcalde, por ejemplo, la avenida de Astilleros, la priorizaba con 600.000 euros y la condicionaba a la venta del Campo de las Balas y dos meses más tarde necesita 12 millones de euros". ¿Qué ha cambiado en estos dos meses? Se ha preguntado Torres, para quien esta falta de planificación deja entre ver que se ha recibido una llamada de Autoridad Portuaria y "donde manda patrona no manda marinero".

Y también ha quedado demostrada la falta de planificación respecto a la reurbanización del Cementerio de San José que, igualmente, en dos meses ha tenido un cambio de criterio económico elevado, de 600.000 euros en el presupuesto general del Ayuntamiento a 11 millones de euros.

Desde el PSOE no han dejado pasar tampoco por alto “la nueva mentira” de Bruno García sobre Valcárcel, "que ahora no pondrá los 5 millones del presupuesto municipal para la rehabilitación de este emblemático edificio, sino que los destinará a hacer una nueva plaza pública que nadie le ha pedido y que se encuentra a menos de 100 metros de otra, la plaza Manolo Santander", ha aseverado el portavoz.

Torres ha insistido en que la Viña quiere la rehabilitación de Valcárcel, quiere el proyecto de ciudad en el que se dinamizaba el barrio con las 3.000 personas que traería el uso universitario, "pero el alcalde sigue más preocupado de tapar las vergüenzas a la Junta de Andalucía que en luchar por los intereses de los gaditanos y las gaditanas".

Para finalizar, el portavoz del PSOE ha hecho referencia a las inversiones destinadas al parking de la muralla, sobre el que el propio alcalde ha afirmado que no le costará dinero a los ciudadanos, "pero no olvidemos la poca credibilidad del partido popular en este sentido que llegaron a afirmar que el Portillo y el estadio iban a ser a coste cero y a día de hoy tenemos un solar vacío, sobre el que hay muchos anuncios pero no está ni redactado el proyecto de ejecución, y un estadio que le costó millones de euros al bolsillo de los gaditanos", ha advertido Óscar Torres.