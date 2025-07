Óscar Torres: “El bandazo del PP con Náutica demuestra la absoluta improvisación y la falta de proyecto de Bruno García para Cádiz”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha denunciado "los continuos bandazos y la improvisación" por parte del gobierno de Bruno García, tras haber conocido recientemente el contenido de la modificación del convenio con la Junta de Andalucía sobre el uso del edificio de la antigua Escuela de Náutica, entre otros inmuebles, solicitada por escrito al equipo de gobierno.

En enero de 2025, el alcalde firmó un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía que destinaba Náutica a "actividades económicas (excepto el hospedaje)". Sorprendentemente, apenas cinco meses después, en una Junta de Gobierno Local celebrada el 16 de mayo de 2025, el gobierno del PP ha aprobado una adenda para modificar aquel acuerdo e incluir el uso residencial , justificándolo por una repentina "necesidad de construcción de nuevas viviendas". Unas viviendas que el portavoz del PSOE ha recordado que “serán para ricos”, puesto que la rehabilitación del edificio para destinarlo a uso residencial tendrá un alto coste, que sumado al enclave privilegiado en el que se encuentra, “traerá consigo viviendas inaccesibles para los gaditanos y las gaditanas”.

"Es la prueba más evidente de que Bruno García gobierna sin rumbo", ha afirmado Óscar Torres, "no se puede firmar una cosa y la contraria en menos de medio año. Este nuevo bandazo demuestra una falta de planificación alarmante. ¿Por qué no se planteó el uso residencial en enero? La realidad es que no tienen un modelo de ciudad, solo parches e improvisación. ¿En enero de 2025 no hacían falta viviendas y tan solo cinco meses después si? ¿Se dieron cuenta repentinamente de que este es el principal problema de la ciudad?”.

Fortalecer el cinturón universitario

"Frente a los vaivenes y la improvisación del Partido Popular, el PSOE tiene una propuesta clara, útil y de futuro para Náutica", ha defendido Torres. "Nuestra postura siempre ha sido la misma: ese edificio no debe ser para especular con viviendas. Su lugar natural es fortalecer el cinturón universitario del Campus de Cádiz".

Además, el portavoz socialista ha recordado que la oposición a este bandazo del PP no es solo política, sino también técnica y profesional. "No lo decimos solo nosotros. El propio Colegio de Arquitectos de Cádiz se ha mostrado contrario a destinar Náutica a un uso residencial", ha señalado Torres. "Los profesionales advierten que el edificio no fue concebido para viviendas y que ese cambio violenta un referente del modernismo. Que Bruno García ignore la voz de los expertos y siga adelante con su improvisación es de una irresponsabilidad tremenda".

El portavoz socialista ha concluido reafirmando la propuesta del PSOE: "Siempre hemos defendido que el edificio de Náutica se destine a un uso educativo público, que aporte valor a la zona, que revitalice los barrios del Balón, la Viña y el Mentidero y que ofrezca oportunidades a nuestros jóvenes. Eso es pensar en el futuro de Cádiz y no cambiar de opinión cada cinco meses según sople el viento. Exigimos a Bruno García que sea serio, que defina un proyecto de ciudad coherente y que deje de gestionar el patrimonio de todos los gaditanos con esta alarmante falta de rumbo", ha concluido Óscar Torres.