Óscar Torres: “Aparte de luces de Navidad, el centro de Cádiz necesita limpieza, mantenimiento y atención por parte del alcalde”

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha exigido al equipo de gobierno de Bruno García que "abandone la parálisis" y atienda las "legítimas y urgentes" demandas vecinales del casco histórico, las cuales reflejan la "falta de planificación y mantenimiento" de la ciudad. Estas declaraciones surgen tras la reunión mantenida con los representantes de la la AVV Cádiz centro, Marisa Campos y Paco Gómez, a la que también acudió el secretario general del PSOE en Cádiz capital, José Ramón Ortega. Un encuentro que se enmarca en las sucesivas reuniones con entidades vecinales que desde el PSOE realizan de manera continuada.

Óscar Torres destacó la coincidencia con la asociación vecinal en la necesidad de acometer una reforma integral de la Plaza de las Flores, un espacio "emblemático y neurálgico" de la ciudad. "Los vecinos del centro confirman, una vez más, lo que el grupo socialista lleva meses denunciando: la Plaza de las Flores no puede seguir en el estado de abandono y dejadez que presenta. Hay que devolverle su valor, su dinamismo social y económico", ha asegurado Torres.

Cabe recordar que la necesidad de un Plan de Actuación Integral para la plaza, que incluya la recuperación de los quioscos cerrados, es precisamente una de las propuesta que el grupo socialista llevará al Pleno de la próxima semana.

La reunión también sirvió para poner el foco en los problemas de convivencia derivados de la falta de control en las zonas de ocio. Los vecinos pidieron más vigilancia del ruido nocturno y un mayor control de las terrazas, cuya ocupación "en ocasiones impide el paso fluido de los peatones, especialmente en zonas de tránsito".

Asimismo, se trasladó la demanda de más seguridad e iluminación en el entorno de la Plaza Candelaria y la calle Santiago.

En el encuentro con la AVV Cádiz Centro, los socialistas recogieron las preocupaciones de los vecinos en torno a la "dejadez" en materia de limpieza y mantenimiento urbano.

Por último, los representantes vecinales hicieron una petición expresa para la instalación de islas de sombra en el parque infantil situado tras el edificio de Correos.

Óscar Torres recordó que la dotación de sombras en los parques infantiles de la ciudad fue una de las condiciones clave impuestas por el PSOE para la aprobación de los Presupuestos de 2024, una medida que el equipo de gobierno del PP se comprometió a ejecutar. "Es inaceptable que el gobierno municipal siga sin ejecutar una medida tan básica para la salud y el disfrute de los más pequeños, una medida que ya está presupuestada. Exigimos a Bruno García que pase de los anuncios a la acción y cumpla con sus compromisos," ha concluido el portavoz del PSOE.