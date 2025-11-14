Óscar Cárdenas lleva sus retratos portuarios a la Sala Rivadavia de Cádiz

‘Fracturas’, de Óscar Cárdenas, es la muestra con la que la Fundación Provincial de Cultura cierra la temporada expositiva de la Sala Rivadavia de Cádiz en este año 2025. La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado el trabajo del fotógrafo gaditano. En el acto ha estado acompañada por el artista y por el cónsul de la república Argentina en Cádiz, Sergio Servin.

Se trata, como ha explicado Vanesa Beltrán, de “dos exposiciones en una”. Dos colecciones del trabajo de Cárdenas que, aún con una evidente relación, se separan en las dos salas de Rivadavia. El nexo lo aporta la mirada personal de un autor que trabaja en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, un entorno que se “infiltra” en todas sus obras, en “su manera de mirar y de fotografiar lo que le rodea”.

Por este motivo, en la fotografía de Óscar Cárdenas se pueden encontrar herramientas y elementos propios de los oficios que se desarrollan en el Muelle de Cádiz, pero también retratos personales, que captan justamente la personalidad del retratado y que convierten en protagonista a la comunidad portuaria.

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura ha destacado, por otro lado, que “esta exposición nos permite ver el carácter en cierto modo investigador de Óscar, pues es un autor que no se contenta con hacer su trabajo como fotógrafo, sino que también experimenta con los soportes, con los formatos y hasta con los procesos”, como se puede apreciar en su serie Corrosión, con imágenes positivadas sobre chapas de los bidones de combustible.

Vanesa Beltrán ha recordado que con esta exposición se completa también la carpetilla contenedora de los Cuadernillos Rivadavia que se han editado a lo largo del año con cada una de las muestras de la sala. Los Cuadernillos por separado, o incluso la carpetilla completa se pueden solicitar en la propia Sala Rivadavia durante el horario de apertura de la exposición. Además, la diputada ha recordado que se ha puesto en marcha un perfil de la Sala Rivadavia en la red social Instagram, desde la que se aporta información de interés sobre lo que sucede en este espacio.

Óscar Cárdenas ha expresado su satisfacción por poder exponer en esta sala “exquisita”. Ha hecho alusión a las dos partes en que se divide esta muestra. Por un lado, 'Manufracturas', compuesta por guantes, algunos colgados en la pared y otros fotografiados, que se presentan al espectador como “huellas fósiles que representan al mundo obrero”. Y, por otro lado, 'Corrosión', un trabajo experimental que retrata a profesionales del sector pesquero.

La exposición ‘Fracturas’ se podrá visitar en el horario habitual de la Sala Rivadavia (C/ Presidente Rivadavia, 3 de Cádiz): de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas; sábados, de 11:00 a 14:00 horas; domingos y festivos, cerrado.