Toda una vida en juego en solo tres horas. Un tiempo que se hace corto cuando detrás hay un trabajo de varios años. Muchos días encerrado en una biblioteca y rodeado por un mar de apuntes. Jornadas de academia y preparación que se hacen interminables. Mucho sacrificio y miles de planes a los que renunciar a regañadientes por tener un objetivo: ser maestro.

4.219 personas han realizado esta mañana en la provincia de Cádiz la primera de las pruebas de las oposiciones del Cuerpo de Maestros de Andalucía en las especialidades de Educación Infantil, Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Educación Primaria. En juego se ponen un total de 3.800 plazas de empleo público. Una convocatoria apetecible para conseguir una plaza de maestro en la educación pública.

A las ocho de la mañana, los aspirantes estaban citados en diferentes sedes de los campus de Cádiz y Puerto Real de la Universidad de Cádiz. En la capital gaditana, los centros elegidos fueron la Facultad de Ciencias del Trabajo, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, y la Facultad de Filosofía y Letras. En estos edificios se concentraron las especialidades de Educación Infantil, Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Música y Audición y Lenguaje, celebrándose los exámenes de las restantes especialidades en el campus puertorrealeño.

En el entorno del árbol del Mora, lugar de confluencia de Ciencias del Trabajo y Empresariales, se palpaban los nervios de los aspirantes a una plaza de Educación Infantil antes de que el reloj marcara las ocho de la mañana. Caras de cansancio por tantas horas de estudio, algún cigarro para templar los nervios y algún café para entrar bien despierto al examen eran la prueba más palpable de lo que los aspirantes se jugaban.

Con el llamamiento, comenzó la distribución por las aulas para organizar todo rápidamente y explicar los tribunales cómo era el examen, que se dividía en una parte teórica y otra práctica.

En torno al mediodía, muchos familiares y amigos se agolpaban a las puertas de Empresariales y Ciencias del Trabajo a la espera de que salieran los opositores. Muchas caras de alivio, algún que otro llanto y algunos saltos de alegría eran la viva imagen de la liberación de las tensiones.

La roteña Ana María Pérez era la primera vez que se presentaba a esta oposición tras empezar la preparación el pasado mes de septiembre. Contenta con el resultado, aseguró que “no he visto complicado el examen”. “Yo creo que el trabajo de estos meses ha merecido la pena”, afirmó.

Por su parte, la chiclanera Ana Alías resaltó a las puertas de Empresariales que “me esperaba peor el examen”, aunque destacó que “no han salido los temas que más me gustaban. Han salido temas feíllos, pero alguno he podido defender”. Relató que le encantaría conseguir la plaza de maestra, pero reconoció que es “muy complicado” al ser la primera vez que se presentaba, por lo que “si entrara de interina estaría estupendo”, aunque fue sincera al decir que creía que no había aprobado. A su lado, Celia Butrón, también de Chiclana, señaló que la prueba le ha ido “peor” porque “de los tres temas no me había estudiado ninguno. Los había leído y me había hecho esquemas, pero no me había memorizado ninguno de los tres. El supuesto práctico sí lo he podido defender mejor”.

Patricia Navas, de La Línea, también se presentaba por primera vez. “Creo que me ha salido bastante bien. Me han caído tres temas que me sabía. Tenía una probabilidad de 17 temas que me sabía y el resto no. Así que creo que bien”, contó. Por su parte, su compañera Lidia Cuadros, de Algeciras, apuntó que “he tenido peor suerte porque solo me ha caído un tema que me sabía y en la parte práctica he elegido el mismo supuesto que ella, el de matemáticas”.

Ahora, los nervios se mantendrán vivos hasta que salgan las calificaciones para saber si se ha superado esta primera prueba.