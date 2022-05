La oposición teme que el nuevo pliego de transporte origine subidas en el precio del billete de autobús en Cádiz

Un año más el Ayuntamiento de Cádiz ha tenido que aprobar el reconocimiento del déficit de explotación para la Compañía Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca, que es la que presta este servicio en la ciudad de Cádiz. este pertenece al año 2019 y el importe es de 2,1 millones de euros, a los que hay que sumarles otros 800.000 euros que afronta el Estado.

El concejal del Partido Popular, José Manuel Cossi, ha alertado que si ha abonado esta cantidad por el año 2019, teme lo que haya que afrontar en 2020, el año de la pandemia, donde hubo una reducción del 90% en el número de usuarios, aunque para ese ejercicio hay ayudas estatales, "cosa que no habrá en 2021 y el número de viajeros sigue bajando".

De hecho, el Estado sacó ayudas al transporte urbano para sufragar el incremento del déficit por la falta de movilidad causada por el Covid. El Ayuntamiento de Cádiz las pidió en su día, las recibió y se aplicará cuando se traiga el déficit de explotación de 2020. De este modo, el impacto económico va a ser muchísimo menor para las arcas municipales.

Mientras tanto, las del 2021 todavía no están cerradas pero se está tratando de que se amplíen también a ese ejercicio que también se vio afectado de manera muy importante por la pandemia.

Este punto se ha aprobado mirando de reojo al nuevo pliego de transporte del que ya se han dado a conocer sus características. parte de la oposición cree que el nuevo pliego no sólo no va a solucionar el déficit de explotación sino que esto puede dar lugar a que éste aumente. Cossi ha señalado que la estructura de costes sobre la que se asienta el nuevo pliego se basa en una supuesta subida de viajeros, que si no se produce, puede dar lugar "a un aumento en el precio del billete".

El edil no adscrito, Domingo Villero, llegó a calificar el actual servicio como "propio de países en vías de desarrollo". Por su parte, la edil Carmen Fidalgo, de Ciudadanos, pidió que se saque adelante un nuevo pliego de transportes "porque es necesario para una movilidad urbana sostenible". Asimismo, también ha mostrado su preocupación, como minutos antes lo ha hecho Domingo Villero, "porque el déficit de explotación, más allá de que se corrija con el nuevo pliego, se amplía".

La socialista Natalia Álvarez ha lamentado "el latrocinio" que este servicio y sus pérdidas suponen para las cuentas municipales y lo ha achacado a «la inacción» del equipo de Gobierno.

Mientras tanto, la edil del equipo de Gobierno y responsable de Medio Ambiente, Rocío Sáez, ha recordado que se está inmerso en la renovación del servicio: "Vamos a mejorarlo y vamos a dejar atrás un acuerdo que tiene su origen en la época franquista y va a mejorar la frecuencia, los recorridos y la flota entre otros".

Este punto ha sido aprobado con los votos favorables de Adelante Cádiz y de Domingo Villero y la abstención de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.