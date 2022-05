La oposición critica la falta de comunicación del equipo de Gobierno con los vecinos de Santa María

La oposición municipal ha criticado que el equipo de Gobierno no haya consultado a los vecinos de Santa María la ubicación cercana de la carpa de Carnaval. Así, el portavoz del grupo socialista, Óscar Torres, aunque entendiendo que la ubicación de la carpa es un problema “de difícil solución” por cuanto se debe encontrar un lugar donde no moleste a nadie, sí ha echado en falta “mayor comunicación desde del equipo de Gobierno hacia los vecinos, pues no es normal que se hayan enterado por la prensa. No hubiese costado nada explicarles el proyecto y tranquilizarles, sobre todo porque en Santa María vive mucha gente mayor”. Para el portavoz socialista “la búsqueda de una alternativa a los terrenos de Adif se ha hecho tarde y el Carnaval está a la vuelta de la esquina”.

Estimaba además que “la ciudad no está sobrada de plazas de aparcamiento como para perder tantas durante un mes”. Torres se preguntaba “¿qué fiesta no acarrea un perjuicio a los vecinos?” y recordaba que “los tablaos también molestan en otras zonas del centro, por lo que también, mirando siempre por el descanso de los vecinos, los que aquí vivimos debemos entender que el Carnaval solo es una semana de fiesta”.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos lamentó que la elección de la ubicación de la carpa de Carnaval se haya vuelto a realizar “de espaldas a la voluntad de los vecinos y sin tener en cuenta su opinión”. La concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha mantenido este jueves una reunión con representantes de la asociación de vecinos de la AVV Las Tres Torres del Barrio de Santa María para conocer su opinión sobre este asunto. Fidalgo ha denunciado que “este equipo de gobierno desconoce lo que es la participación ciudadana real, a pesar de que suele abanderarla, ya que no es capaz nunca de tener en cuenta la opinión de los vecinos, sobre todo cuando es consciente de que esta instalación va a afectar de manera importante a sus vidas durante cerca de un mes”.

A tenor de las declaraciones de la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, Fidalgo aclaraba que “la ubicación de la carpa no se puede condicionar solo por el tema económico, ya que existen más factores más importantes que este que influyen para elegir el lugar adecuado. Al final, es solo una excusa y, si lo que ha prevalecido es solo el motivo económico, habría que preguntarles si lo que pretenden es hacer negocio con la carpa olvidándose del resto de perjuicios que afectan a la ciudad, como el ruido o la falta de estacionamiento”.Fidalgo resaltó que “el equipo de gobierno ha ido a lo fácil al determinar la ubicación de la carpa en el solar que es de su propiedad entre la estación y la cuesta de las Calesas, en vez de buscar otros terrenos mucho más adecuados para su instalación y que generan muchas menos molestias, pero que pertenecen a otras administraciones”.

La edil señaló que “el principal problema es el enorme ruido que genera la carpa al convertirse en una discoteca más, pero sin cumplir con las condiciones de insonorización que exige la ley”. A esto se suma “su cercanía a barrios como Santa María y Bahía Blanca, por lo que van a tener muy complicado poder conciliar el sueño durante toda la noche y la madrugada durante la semana de Carnaval, con el impacto negativo para la salud que eso conlleva”.

Asimismo, otro aspecto relevante es “la enorme pérdida de plazas de aparcamiento para residentes durante cerca de un mes, a lo que se une el previsible aumento de visitantes que querrán acceder a la ciudad con su vehículo privado y que se van a encontrar que, en una ciudad en la que ya es imposible aparcar, se eliminan estacionamientos de forma arbitraria”. Fidalgo recalcó que “los gaditanos estamos cansados de que se esté continuamente improvisando, sin tener en cuenta las consecuencias que cada actuación conlleva. Esto es lo que sucede cuando un Gobierno local vive instalado en la propaganda continua y en la pancarta y el megáfono como herramienta de trabajo, en lugar de gestionar la administración para mejorar la calidad de vida de los vecinos o, al menos, no perjudicarla”.

“Mucho, desde luego, no lo han pensado, viendo cómo los vecinos de Santa María se han levantado en pie de guerra en el minuto cero. Es decir, que consenso no ha habido ninguno”, sostenía el concejal adscrito, Domingo Villero. El edil optaría “o bien por mantener la ubicación que se ha tenido hasta ahora o llevarla a un sitio que no molestase, por ejemplo la Punta de San Felipe, que no sé porqué al final no sale nunca. Esta podría ser la ubicación más acertada”. Teniendo en cuenta que “donde pongas la carpa los vecinos se van a quejar”, Villero proponía “buscar lugares del polígono exterior de Zona Franca, que se podrían habilitar para no molestar a nadie”.