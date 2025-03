Otras operaciones de vivienda que se están ideando en Cádiz

D. C.

Se puede decir que las administraciones trabajan en dos esferas o planos temporales. De un lado, en proyectos ya garantizados, con la financiación en la cuenta y con los expedientes urbanísticos y arquitectónicos elaborados; un trabajo que suma esas más de 1.750 viviendas en la agenda de la ciudad. De otro lado, se trabaja en ideas que se quieren plasmar en proyectos, en propuestas surgidas en las reuniones políticas o en los despachos técnicos que ahora hay que desarrollar y afianzar para hacerlas realidad. Son las que podrían denominarse operaciones futuribles, que también las tiene Cádiz y que igualmente servirían para seguir aminorando el problema de falta de vivienda.

El Ayuntamiento ha ido avanzando qué operaciones quiere destinar a la ampliación del número de viviendas en la ciudad. La más cercana, pendiente ahora de la decisión que adopte el Gobierno central respecto al nuevo programa de ayudas europeas (denominado Edil), es la construcción de 38 viviendas en Puntales, destinadas a la convivencia entre mayores y jóvenes.

También ha deslizado el alcalde ya su intención de que dos colegios ya cerrados, el Carmen Jiménez y al Adolfo de Castro, puedan ser la base de futuras promociones de viviendas, a la espera de que esa intención se plasme en alguna propuesta concreta que permita saber, además, de cuántas viviendas estaría hablando la ciudad.

Y una tercera vía futurible que contempla el Ayuntamiento es la expropiación de fincas. Hasta 14 aseguran en el PP que tiene ya marcadas el gobierno local para empezar a actuar al respecto, como ya ha incidido varias veces el alcalde y como, de hecho, se ha plasmado en las últimas propuestas aprobadas en el Pleno en materia de vivienda (“reactivar la expropiación de fincas y solares”).

La Junta de Andalucía también trabaja, en una fase muy inicial, en proyectos que vendrían a sumar 300 nuevas viviendas en la ciudad. Lo anunció la consejera de Economía, Carolina España, cuando vino a Cádiz a renovar el convenio urbanístico con el Ayuntamiento.

180 de esas viviendas se ubicarán en el solar de Tolosa Latour, junto al equipamiento administrativo que contempla la administración autonómica, y que ya se refleja en los presupuestos de este año en una primera fase, y junto a otro edificio que tendrá uso municipal.

También se incluyen en este bloque de futuribles el centenar de viviendas que según el PP pueden construirse en la antigua escuela de Náutica; una operación que no goza de apoyo por parte del resto de partidos políticos y de un sector de la ciudadanía, que no termina de aprobar que se rompa el cinturón universitario con esas viviendas o que no ve posible que en un edificio como Náutica, y con el grado de protección que tiene, pueda habilitarse un uso residencial.

Otra veintena de viviendas se van a habilitar en el edificio propiedad de la Junta en Marqués de Valdeíñigo (esquina a San Francisco), para completar esas 300 futuribles viviendas en las que ya trabaja la administración autonómica.

En este apartado de posibles operaciones futuras se ha ‘colado’ la construcción nada menos que de 2.200 viviendas en el polígono exterior de la Zona Franca. Una propuesta que lidera Vox y que ha conseguido superar el filtro del Parlamento andaluz, que ha dicho sí (con el voto en contra del PSOE) de a la Proposición No de Ley para favorecer esta apuesta, que pasa ahora por un acuerdo entre todas las administraciones para facilitar la liberación de suelo actualmente industrial y su conversión en residencial.

Y también hay que incluir aquí operaciones del sector privado, como la de Casitas Bajas que debe traducirse en la construcción de otra torre de viviendas cuando el actual titular del suelo y el Ayuntamiento cierren la operación pendiente para resolver el aprovechamiento urbanístico en favor de la ciudad.

Por tanto, aún hay cierto recorrido en la ciudad para seguir creciendo en número de viviendas. Otra cosa será que todos estos proyectos o ideas terminen materializándose...