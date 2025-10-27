Las obras de reforma de los vestuarios y las pistas deportivas del barrio de Loreto de Cádiz entran en su recta final

Las obras de reforma integral de los vestuarios y las pistas deportivas del polideportivo Juan Meléndez del barrio de Loreto de Cádiz ya encaran su recta final. El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal del Deporte (IMD), está acometiendo los últimos trabajos de una actuación que cuenta con una inversión de 287.699 euros.

En la actualidad, ya se han concluido los trabajos en la nueva pista de street basket que va a sustituir a la anterior cancha de baloncesto y se ultiman las tareas de renovación de las pistas de fútbol sala. Asimismo, ya se han terminado los trabajos en los vestuarios, en los que además de su renovación integral, también se ha construido un baño adaptado. También se ha transformado el aspecto estético del recinto, con el cambio de las antiguas vallas por unas de tipo Expo que ofrecen una imagen más moderna.

Una vez que concluyan los últimos trabajos, se procederá a la instalación del nuevo equipamiento deportivo que se ha adquirido: porterías y canastas.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha asegurado que “la mejora de las instalaciones deportivas de barrio era uno de nuestros compromisos y los vecinos de Loreto pronto van a poder disfrutar de este cambio”. Asimismo, ha puntualizado que “también estamos avanzando en las obras de otra de las instalaciones de barrio de la ciudad, como es el polideportivo Cándido Andrés de Puntales, que próximamente entrará también en su última fase de reforma”.