Cuatro obras para la jornada de hoy del festival Cádiz en Danza

Tras un intenso primer fin de semana, el 22 Festival Internacional Cádiz en Danza recibe hoy martes, 11 de junio, a grandes nombres de la danza en sus teatros y espacios públicos. Así, la Casa de Iberoamérica acogerá, a las 19.00 horas, en programa doble, los segundos pases de las obras que se pudieron ver el día anterior en el Foyer del Gran Teatro Falla: la pieza ‘I Have Seen That Face Before’, del coreógrafo italiano Giovanni Insaudo, y la propuesta ‘Uprooted’, a cargo de la bailarina Ravid Abarbanel.

Además, a las 20.00 horas, la Sala Central Lechera recibirá al coreógrafo e intérprete italiano Marco D’Agostin, que vuelve a Cádiz en Danza para interpretar su solo ‘Best Regards’, una pieza a modo de conmovedor e irreprimible homenaje a su difunto mentor, Nigel Charnock, co-fundador de DV8 Physical Theatre. Es un espectáculo apasionante que une danza y narración invitando a considerar qué escribirías a alguien que nunca leerá tus palabras.

Y a las 21.30 horas, el Gran Teatro Falla ofrecerá la última creación de WWWeickert, ‘Luz sobre las cosas’, una experiencia onírica que cuenta con dos magníficos intérpretes locales en escena: Luna Sánchez y Alberto Lucena; y con Miguel Marín Árbol a cargo de la música.

En su vertiente formativa, el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced volverá a ser el aula para la clase magistral de la coreógrafa e intérprete Ravid Abarbanel, que ofrecerá, a las 12.00 horas, la clase de improvisación guiada ‘60’ Happy Body’ para personas de cualquier edad a las que les encanta moverse.

El público infantil del festival es cada edición más amplio, y este año se plantean nuevas líneas de mediación para trabajar con este segmento en el marco del programa Danza en la Escuela. Así, la danza seguirá entrando en las aulas con el proyecto ‘Una cabalgata’ de la artista gaditana Rosa Romero, en colaboración con el Teatro l’Artesal del Prat, un laboratorio de movimiento para el alumnado de primaria, a desarrollar en el patio de cinco centros escolares, entre el 10 y el 14 de junio.

Asimismo, el dispositivo creado por Mercedes L. Caballero & Bea Aparicio en su publicación ‘10 mujeres que pusieron a bailar el mundo’ acercará a grandes creadoras de la danza a lo largo de la historia a nueve centros escolares de la ciudad durante el festival.