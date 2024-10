El obispo de Cádiz reclama "soluciones políticas para abordar la realidad migratoria"

El obispo diocesano, Rafael Zornoza, ha reclamado “soluciones políticas para abordar la realidad migratoria”, tal y como trasladó a los asistentes en la Catedral el pasado domingo a la eucaristía dedicada especialmente a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que estuvo amenizada con cantos y bailes típicos africanos.

“La Iglesia defiende siempre el derecho a emigrar y a no emigrar. Cuántos quisieran ejercer el derecho a no emigrar, pero no pueden seguir viviendo en algunas circunstancias”, trasladó Zornoza durante su homilía, poniendo la mirada en aquellos que tienen la posibilidad de solucionar los problemas de la emigración, los gobiernos de los distintos países del mundo.

“Por lo que se ve, por las carencias, por los atropellos, la forma en que se hace y las consecuencias que tiene, no está suficientemente resuelto ni atendido por quienes tienen en su mano el poder de los pueblos y pueden dar soluciones políticas. A ellos hay que pedir siempre en nombre propio, como ciudadanos, que velen por esta situación, que daría, en el fondo, una estabilidad a los pueblos que salen de sus casas y a aquellos países que los reciben, y así se haría un mundo mejor”, manifestó, trasladando a los fieles la oportunidad “de vivir siendo nosotros los receptores y acogedores de aquellas personas que, además, nos muestran un rostro muchas veces doliente, en el que Cristo ha querido identificarse”.

Este pronunciamiento de Zornoza se produce días después de que haya publicado una nueva carta pastoral con motivo del inicio de curso en la que invita a los fieles de la Iglesia católica gaditana a "cambiar de mentalidad".