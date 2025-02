Nueva fecha para la apertura de los depósitos de tabaco en Cádiz

Es un sí pero no, un anuncio que no termina de cumplirse, una agonía que sigue viendo pasar meses y que no termina de abrir la puerta al público. La ciudad sigue sin mostrar en qué consiste el que iba a ser gran proyecto de la Edusi, que finalizó en diciembre de 2023 y que desde entonces sigue cerrado a la espera de terminar las obras. Dijo el Ayuntamiento que antes de que finalizara 2024 podrían abrir los depósitos de tabaco, que siguen cerrados cuando va a terminar el segundo mes de 2025. Y el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha anunciado ahora que se quiere abrir la primera fase (la que, en último término, correspondía a la Edusi) en el mes de abril.

Esta primera fase, conviene recordar, se reducía o limitaba a la nave 1, parte de la nave 5 y el espacio entre andenes. Es decir, a una nave y parte de la segunda, así como al espacio entre dos de esas naves. El objetivo, por tanto, del Ayuntamiento sería abrirla al público en abril, una vez que esté totalmente culminada la obra, el arreglo de los desperfectos localizados antes de recepcionarla y todo el trabajo de dotación del mobiliario y equipamiento interior.

A este primer paso debe unirse en una segunda fase el resto del espacio reservado para la nueva actividad cultural, social y económica con que se quiso enfocar a los antiguos depósitos. Las obras de esta segunda fase, de más de 4 millones de euros de inversión, se financian con cargo al Pirep estatal sostenido también con fondos europeos al que consiguió adherirse el Ayuntamiento en tiempos del anterior gobierno de Adelante.

Y para equipar esta segunda fase necesita el Ayuntamiento esos 1,4 millones de euros más que ha solicitado ahora en su propuesta para el programa Edil. Una partida que también figura en el borrador de presupuesto presentado hace varias semanas y que aún está pendiente de aprobarse en fase inicial. Sería este uno de esos proyectos que ya avisó el gobierno local que estaba previsto asumir con fondos propios pero que se van a solicitar a la convocatoria europea para permitir destinar a otros proyectos y asuntos los recursos económicos municipales.

Estos 1,4 millones de euros permitirán dotar a los depósitos de una biblioteca y de todo el equipamiento necesario para exposiciones, talleres, artes escénicas y música; así como para urbanizar los jardines y el andén central de esta edificación que ahora mira al mes de abril como fecha para darse a conocer a la ciudad.