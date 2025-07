Las Noches Clásicas de Cádiz concluyen con Iria Folgado

La reconocida oboísta Iria Folgado (San Sadurniño, A Coruña, 1996), solista de corno inglés en la Konzerthaus Orchester de Berlín, cerrará el ciclo de Las Noches Clásicas de Cádiz con su proyecto musical Ecos de Breogán, un programa que explora el repertorio de cámara británico y gallego para oboe y cuarteto de cuerda.

La cita tiene lugar este 28 de julio a las 21:00 horas en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) a través del apoyo del programa AIEnRUTa-Clásicos.

Ecos de Breogán es una travesía musical que parte del folclore celta compartido entre Galicia, Irlanda y Gran Bretaña. El repertorio, grabado en 2023 en el disco debut de Iria Folgado (sello Poliédrica), incluye obras de Benjamin Britten, Elizabeth Maconchy, Arnold Bax, Ralph Vaughan Williams y una pieza del compositor gallego Fernando Buide del Real, especialmente arreglada para la intérprete.

En este concierto, Folgado estará acompañada por un quinteto de cámara integrado por jóvenes músicos con destacadas trayectorias como Patricia Cordero (violín), vecaria de la Fundación Villa Musica (Alemania), miembro de la Academia de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera; Sara Areal (violín), violinista de la Orquesta Sinfónica de Galicia, formada en Viena, Lausana y Madrid; Marta Rodríguez Otero (viola), integrante del Cuarteto Daphnis, formada en el Mozarteum de Salzburgo; y Artei Theotonio (violonchelo), alumno de la Hochschule für Musik Detmold, miembro de la Joven Orquesta Nacional de España.

Este concierto supone una oportunidad para disfrutar de un repertorio poco habitual, interpretado por una de las artistas gallegas con mayor proyección internacional.

Iria Folgado

La oboísta Iria Folgado es solista de corno inglés en la Konzerthaus Orchester de Berlín, bajo la dirección artística de Joana Mallwitz, orquesta con la que ha interpretado destacados pasajes solistas como el Concierto para piano de Maurice Ravel o la Sinfonía fantástica de Hector Berlioz.

Su formación musical se inició en el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol y realizó cursos de especialización instrumental con Christina Dominik en la Escola de Altos Estudos de Santiago de Compostela. En 2014 se trasladó a Alemania para realizar sus estudios superiores con Dominik Wollenweber en la Hochschule für Musik Hanns Eisler, a lo que se sumaron las becas de la Fundación Alexander von Humboldt y Excelencia Musical del Consorcio para la promoción de la música de A Coruña. Su minuciosa personalidad en la búsqueda de la perfección técnica y musical es el impulso para continuar vinculada a esta escuela musical en la que realiza actualmente el Konzertexam con la profesora Viola Wilmsen.

Entre 2019 y 2021 fue academista en la Karajan Akademie de la prestigiosa Berliner Philharmoniker, momento que le permitió vivir grandes vivencias orquestales bajo la batuta de Simon Rattle, Kirill Petrenko, Iván Fischer, Andris Nelsons o Daniel Harding. A estas experiencias se suman a las giras internacionales con la propia Konzerthaus Orchester en Japón, las colaboraciones en Mumbai con la Symphony Orchestra India bajo la batuta de Zubin Metha, o recorriendo diferentes ciudades suizas con la European Philharmonic of Europe dirigida por Charles Dutoit y la pianista solista Martha Argerich. Como músico de cámara, ha actuado en los festivales de Zermatt y Moritzburg y en el Pacific Music Festival de Japón, entre otros. Ha participado en la última edición del prestigioso festival Bayreuth de Richard Wagner como solo corno inglés, interpretando la ópera El Holandés Errante del compositor alemán.

En paralelo a esta destacada trayectoria internacional, Iria Folgado mantiene un compromiso firme con su tierra natal colaborando con la Orquesta Sinfónica de Galicia, con la que participó en la gira en Abu Dabi en 2016, así como la Orquesta 430 y la Orquesta de Cámara Gallega, con las que ha ofrecido conciertos como solista. Actuó en la primera edición del Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía de Arousa “clasclás” y entre 2021 y 2023 fue artista residente del festival Música no Claustro, experiencia de la que nace la grabación del disco Ecos de Breogán (Poliédrica 2023) con el apoyo de las Ayudas Creación INJUVE 2022-2023. La Xunta de Galicia le concede en 2023 el Premio Talento Mozo Galicia, en la modalidad de cultura y creación.

Programa del concierto

Benjamin Britten (1913-1976)

Cuarteto para oboe

Elizabeth Maconchy (1907-1994)

Quinteto para oboe

I. Moderato

II. Poco sostenuto

III. Allegro non troppo

Arnold Bax (1883-1953)

Quinteto para oboe

I. Tempo molto moderato

II. Lento expressivo

III. Allegro giocoso

Fernando Buide del Real (n.1980)

Adagio

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Six Studies in English Folksong

I. Adagio “Lovely on the Water”

II. Andante “Spurn Point”

III. Larguetto “Van Diemen ́s Land”

IV. Lento “She borrowed Some of Her Mother ́s Gold”

V. Andante “The Lady and the Dragoon”

VI. Allegro “As I Walked over London Bridge

* Arreglo para oboe y cuarteto de cuerdas por Robert Stanton