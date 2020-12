La subida del nivel del mar, los temporales, la sequía y el calor extremo son los riesgos a los que se enfrenta Cádiz por el cambio climático

Un estudio sobre los riesgos y la vulnerabilidad derivados del cambio climático en la ciudad de Cádiz ha sido presentado este jueves en la Jornada de Acción Climática, organizada por la Concejalía de Transición Energética del Ayuntamiento de Cádiz, Eléctrica de Cádiz y la Mesa de Transición Energética que se ha celebrado hoy en el Espacio de Creación Contemporánea (ECCO).

En el estudio se explica que los riesgos climáticos más graves para Cádiz se relacionan con la subida del nivel del mar, temporales, periodos de sequía y calor extremo, teniendo consecuencias graves y muy graves para la gran mayoría de sectores de la ciudad, sobre todo los de salud y bienestar e industria y comercio.

Asimismo, advierte de la posibilidad de que este nuevo contexto climático en el que está entrando la ciudad implique un aumento de alergias, afecciones respiratorias, cardiovasculares y pulmonares; de enfermedades de transmisión vectorial; de ataques, picaduras de nuevas especies y de enfermedades infecciosas; el incremento de la siniestralidad; de enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria; la pérdida de calidad de vida y una sensación cada vez mayor de inseguridad y estrés. Todo ello unido a la pérdida de paisajes, de zonas de esparcimiento, y la alteración de usos y costumbres.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha inaugurado este jueves este evento y ha anunciado que el Ayuntamiento de Cádiz organizará en 2021 unas jornadas de participación dentro del proceso de elaboración de una estrategia para la adaptación de la ciudad al cambio climático y, en paralelo, definir el camino que emprenderá la ciudad para reducir a la mitad en los próximos 10 años la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente en la zona, con el horizonte de cero emisiones en 20 años.

La Jornada de Acción Climática se ha desarrollado para contextualizar la situación de emergencia climática poniendo el foco en impactos globales y locales; e informar de algunas medidas en las que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Cádiz para reducir el impacto ambiental; así como para anunciar la convocatoria de las jornadas de participación para la elaboración del Plan de Acción Climática para la Energía y el clima Sostenible dentro del proceso de elaboración de la hoja de ruta de mitigación y adaptación.

"Tenemos que reformular nuestra relación con la naturaleza y no podemos seguir viviendo a espaldas de sus límites, porque no hay planeta B. Vivir de acuerdo a los límites implica una transición ecológica planificada, consciente, que priorice la satisfacción de las necesidades de la gente con recursos locales o cercanos", ha manifestado en su intervención José María González, quien ha abogado por adaptar Cádiz a los impactos del cambio climático. "No hacer nada no es una opción, porque no hay tiempo”, ha señalado, aludiendo a que "hace falta implicación de toda la ciudadanía, desde su capacidad de construir, de aprovechar, de colaborar". "Tenemos que remar juntos en este objetivo que nos atañe a todas y todos", ha apostillado.

En esta línea, ha manifestado que "hay que gestionar lo urgente, lo que se nos ha echado encima, al mismo tiempo que ponemos recursos, estrategias e inteligencia colectiva en gestionar el futuro. Porque tenemos por delante un futuro muy complicado y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad", ha recalcado el alcalde de Cádiz.

El evento ha sido retransmitido online por redes sociales del Ayuntamiento de Cádiz (Facebook y Twitter) y por el canal de Youtube del Consistorio gaditano. En ella han participado la UCA, el Ayuntamiento de Cádiz, Eléctrica de Cádiz, Aguas de Cádiz, Procasa y representantes de la Mesa de Transición Energética de Cádiz y Ecologistas en Acción.