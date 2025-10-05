Una niebla densa invade la mañana de domingo en Cádiz

Cádiz amanece este domingo, 5 de octubre con una inmensa niebla que parece haber invadido el impecable tiempo que estaba reinando durante el fin de semana otoñal. Una mañana de brumas, pero con temperaturas todavía prácticamente veraniegas, tal y como recuerda la Agencia Estatal de Meteorología, que fija en más de 25 grados las máximas del día.

Aemet informa que estos cielos con intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas matinales irán disminuyendo a cielos poco nubosos a lo largo de la mañana, lo cual beneficiaría el evento náutico en aguas de Cádiz, la competición Sail GP, que arranca a las 15.00 horas. En cuanto al área del Estrecho no se descartan lloviznas ocasionales al anochecer. Los vientos, añade el portal de meteorología, serán flojos pero variables, con poniente moderado que virará a levante al anochecer.

Un septiembre muy cálido

En cuanto al mes que acaba de concluir, la temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de septiembre fue de 24 grados centígrados, siendo la que registró la segunda temperatura media más baja de todas las provincias andaluzas. No obstante, fue considerado con un carácter térmico de cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura de la provincia en el mes de septiembre fue similar al mismo mes del año 2024, cuando se registró 23,3 grados de media, y a la del año 2023, con 23,7 grados, aunque en ambos años fue considerado un mes normal y no cálido.