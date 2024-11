La naviera de lujo Celebrity Cruises ya planea sus escalas en Cádiz para dentro de dos años

Cádiz/Recién estrenado noviembre de 2024 y las navieras del mundo se reúnen ya en sus respectivas sedes centrales para planificar sus rutas para el período comprendido entre 2026 y 2027. Esto demuestra lo que siempre se ha dicho de que los cruceros no deciden venir o no venir a Cádiz de un día para otro. Todo es bastante más complicado y el procedimiento no será nada fácil.

Son muchos los factores que las navieras tienen en cuenta a la hora de decidirse por un puerto o por otro a los que llevar sus flotas de cruceros. Y uno de esos indicadores viene dado por la propia opinión de sus clientes.

Al finalizar un crucero, cuando un turista llega a casa, antes de que le dé tiempo a deshacer las maletas es fácil que reciba un correo electrónico en el que se le invita a hacer una valoración del viaje, tocando aspectos y materias que resultan determinantes para la propia naviera y para amplios departamentos con los que cuentan en cada compañía para hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los puertos recomendables y cuáles los menos recomendables, según la opinión de sus cruceristas.

Y un ejemplo es el hecho de que la compañía de cruceros premium, o sea de lujo, Celebrity Cruises , una subsidiaria de Royal Caribbean Group, ya se está preparando sus rutas para la temporada 2026/27. La compañía cuenta con una flota de ocho barcos, incluidos sus tres últimas incorporaciones en trayectos europeos. Y barajan en estos encuentros más de cien destinos europeos, entres los que siempre es buena noticia que se encuentre el puerto de Cádiz para seguir demostrando el bueno estado de salud con el que cuenta el sector de los cruceros en este rincón del planeta.

De hecho, cabe recordar que a día de hoy el puerto de Cádiz es el segundo puerto peninsular en cuanto a número de cruceros, después de Barcelona, y de, por supuesto, de los puertos insulares canarios y mallorquines, y el tercero en cuanto al número de cruceristas, después de Barcelona y Valencia.

Y volviendo a los planes de Celebrity Cruises, uno de los ocho barcos es el muy esperado Celebrity Xcel, el quinto barco de la clase Edge entrará en servicio en otoño de 2025 y completará su primera temporada en el Mediterráneo, Portugal, Canarias y Marruecos en 2026. Y la naviera tiene ya organizados cruceros de ocho a doce días desde Barcelona a Atenas.

Cádiz, en su ruta inaugural

Pero en lo que se refiere a su ruta inaugural, el primer viaje de este nuevo buque comienza el 11 de mayo de 2026 con un crucero de once días desde y hacia Barcelona. Los puertos de destino son precisamente Cádiz, Lisboa, Funchal en Madeira, Tánger (Marruecos) y Palma de Mallorca. Esta ruta se ofrecerá un total de cuatro veces a lo largo del verano, cada una con pernoctación en Funchal.

De esto se deduce que, una vez más, una naviera de importancia y con el lujo que siempre llevan los buques de Celebrity, cuenta con Cádiz a la hora no sólo de atracar en Cádiz de manera periódica, sino que, en un caso como el que se estrenará de aquí a dos años, visitará el puerto gaditano en su ruta inaugural, algo que quedará en los anales de la historia tanto del buque como de la propia compañía.

Ya, a otros niveles, desde la naviera recuerdan a los amantes de los viajes transatlánticos que la primera travesía por el Atlántico del Celebrity Xcel comenzará el 26 de abril de 2026 en Fort Lauderdale, pasando por Bermudas, Ponta Delgada (Azores), Lisboa y Palma de Mallorca hasta Barcelona.

En su planificación para el período comprendido entre los años 2026 y 2027, Celebrity Cruises enuncia cuáles son los viajes programados para los siete barcos que componen su flota en Europa:

Celebrity Apex, en busca del eclipse solar

El Celebrity Apex, como hasta ahora, seguirá contando con Southampton como puerto base y, desde allí, realizará cruceros a Escandinavia. Sin embargo, el barco de clase Edge realiza algunos viajes al sur, a Portugal, España y las Islas Canarias. Lo más destacado es el crucero que comenzará el 1 de agosto de 2026. El viaje de 15 días a España y Portugal se centrará en el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Este día el Apex visita La Coruña en Galicia.

Celebrity Ascent, por el Mediterráneo oriental

El Celebrity Ascent recorrerá el Mediterráneo oriental. Está destinada en Civitavecchia . Ofrecerá cruceros de once y doce días por el Mediterráneo oriental y los destinos se reparten entre Grecia, Turquía, Montenegro, Croacia e Italia. Están previstas numerosas pernoctaciones en Estambul, indican desde la naviera.

Celebrity Constellation

Los puertos de partida del Celebrity Constellation son Ravenna y Civitavecchia. Los destinos individuales de los cruceros de once y doce días son Dubrovnik, Split y Zadar (Croacia), Kotor (Montenegro) y Sicilia. Sin olvidar Salerno y Livorno, ambos con estancias de dos días. Esto quiere decir que aún queda alguna esperanza de ver por Cádiz para esas fechas el Celebrity Ascent, pero el Constellation habrá que conformarse con verlo en fotos.

Celebrity Eclipse

El barco de la clase Solstice zarpa inicialmente de Ámsterdam en cruceros de 8 a 13 días por el norte de Europa. Luego navegará por el Mediterráneo en septiembre y octubre de 2026. Los puertos de salida son El Pireo (Atenas) y Rávena. Los destinos individuales son Santorini, Rodas y Mykonos en Turquía (Kuşadası con Éfeso), Dubrovnik y Split en Croacia, así como Kotor en Montenegro y La Valeta en Malta.

Cabe recordar que el Celebrity Eclipse es un crucero de la Clase Solstice operado por Celebrity Cruises. Después de recibir un pedido con el constructor naval alemán Meyer Werft en julio de 2006, vio su quilla colocada en febrero de 2007 y fue entregado formalmente en abril de 2010.

Celebrity Equinox

El Equinox recorre la Rivera italiana desde Barcelona y Civitavecchia. Durante el transcurso del viaje visita islas griegas. Los cruceros de diez y once días llevarán a sus pasajeros a Francia, España, Portugal y Tánger (Marruecos). A los huéspedes se les ofrecen tiempos de estancia prolongados en los puertos, como es la tendencia propia de los buques denominados premium o de lujo. Estos huyen, tal y como les piden sus pasajeros, de las estancias en los puertos en los que atraca de seis o siente horas. Consideran que es un espacio de tiempo demasiado corto para conocer una ciudad y de disfrutar de sus principales ofertas y, mucho menos, de conocer su entorno geográfico. Un ejemplo ha sido últimamente el Explora II, de la naviera Explora Journeys, que demostró que lo ideal para su tipo de pasaje era llegar temprano a Cádiz y no salir por la bocana de su muelle hasta el menos las once de la noche. Y es más, la tendencia de los cruceros de lujo es pernoctar en las ciudades que visita, como ocurre con este Celebrity Equinox que tiene planteadas pernoctaciones en La Spezia (Italia) y Lisboa.

Celebrity Infinity

El Celebrity Infinity realizará viajes de ocho a once días desde El Pireo a varios destinos griegos y turcos en el verano de 2026. Están previstas pernoctaciones en Estambul. Durante la temporada de invierno 2026/27, el Infinity permanecerá atracado en Barcelona. Desde allí salen cruceros de 13 y 14 días a las Islas Canarias, Casablanca, Funchal, Tánger y Gibraltar, de manera que el plan es pasar a muy pocos metros de Cádiz pero no llegan a tocar el puerto gaditano

Celebrity Silhouette

Ofrecerá cruceros por Islandia de ocho días. El puerto de salida y destino será Reykjavik. En total están previstas ocho circunnavegaciones completas de la isla en los meses de julio y agosto. Lo más destacado de uno de los viajes es, de nuevo, el eclipse solar total que pretenden disfrutar frente a la costa de Islandia el 12 de agosto de 2026.