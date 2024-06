Navantia reparaciones de Cádiz pasará el verano con una media de tres barcos

La imagen de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia que se podía percibir desde la muralla de Bahía Blanca, al final de la calle Santa Cruz de Tenerife sirve para respaldar la confirmación llevada a cabo por fuentes del propio astillero de que el verano que acaba de entrar se avecina cargadito de trabajo, con una media de tres buques entre los meses de junio y julio, por lo menos.

De hecho, hasta este jueves se podían observar desde el citado mirador de la ciudad un crucero, el Majestic, el gasero Berge Arzew y el metanero Cádiz Knutsen. Este último abandonaba ese mismo jueves las instalaciones del astillero gaditano después de la indundación del dique que dejará libre para el gasero que Cádiz logro arrebatar al astillero de Ferrol.

Pero esta operación, no es nada fácil, por mucho que para los trabajadores de Navantia-Cádiz sea ya un coser un cantar. De hecho, el Berge Arzew no entrará en el citado dique que deja libre el Cádiz Nnutsen hasta el próximo domingo si no hay ningún tipo de modificación o problema imprevisto.

Todo hace apuntar a que sea así, ya que este buque llegó precisamente a Cádiz huyendo de Ferrol, donde el astillero gallego no podia hacer frente, al parecer por falta de instalaciones, a una serie de reparaciones que requería el citado buque gasero.

Tan polémico resultó este hecho hace algo más de dos semanas que la tripulación del buque gasero estba ya instalada en hoteles de la zona durante su estancia en Galicia. Pero finalmente no pudo ser y los gallegos no podían garantizarle a la naviera que su buque iba a estar en tiempo y forma para la fecha que éste necesitaba.

De esta manera, el armador movió cielo y tierra para ver si Cádiz podía responder a sus requerimientos, a lo que Cádiz le dijo que sí aunque para ello tuviera que modificarmás de un planteamiento o ubicación de algún buque.

De hecho, lo primero que tuvo que hacer fue sacar el dique que en ese momento ocupaba el metanero Cádiz Knutsen para atracar allí el Berge Arzew.

Y ahora toca mover barcos porque el metanero abandonó el dique tras finalizar su obra y su estancia el pasado jueves. De inmediato, el personal de Navantia especializado en este tipo de trabajos se puso manos a la obra para aligerar cuanto más mejor la los trabajos que conllevan la construcción y acomodamiento de la cama para el gasero, ya que la cama, como dicen utilizando el argot de este sector, es un espacio personalizado y necesita unos trabajos que se prolongan raramente durante no menos de tres días.

Mientras tanto, los trabajadores del astillero gaditano y de varias empresas auxiliares han estado ya trabajando en el interior de este gasero. Y será ahora cuando se someta a lo que ellos llaman obra viva, que ya requiere su entrada en un dique seco, como el que le acogerá a partir de est domingo.

La factoría tiene carga de trabajo asegurada hasta final de año y, según fuentes consultadas por este periódico, este verano promete ser muy bueno para esta factoría, en la que se plantea que en ningún momento habrá menos de tres buques en reparación, casi ninguno de ellos cruceros, ya que ahora se encuentran aprovechando el verano. A pesar de ello, el buque turístico Mjestic ha estado ocupando uno de sus diques pero precisamente abandonaba suelo gaditano este mismo viernes.