Guiño del Constitucional a la municipalización

Además, el fallo judicial favorable a Unidos Podemos a nivel nacional no hace sino prever un impulso de estos procesos de recuperación de servicios públicos por parte de las administraciones, ya que como reconocen fuentes municipales “los procesos serán ahora más sencillos y contarán con el aval del Tribunal Constitucional”. Una realidad que da pie a que desde el Ayuntamiento se asegure que “vamos a seguir adelante con los procesos”.

El Tribunal entiende que las disposiciones 26.1 y 34.2 no afectan a los ingresos y gastos

Sobre la disposición 26.1 –cuyo objeto es evitar que las administraciones consideren como empleados públicos a las plantillas que procedan de una sucesión de empresas, como ocurre con la municipalización– aclara el Tribunal que los trabajadores “serán retribuidos por la administración pública en cualquier caso, pues no a otra conclusión conduce la aplicación del régimen laboral de sucesión de empresas”. Por este motivo, porque la medida incluida en esa disposición no constituye “un complemento necesario de la política económica del Gobierno” y porque “no es posible afirmar que se trate de medidas directamente vinculadas con la política económica”, se ha declarado la inconstitucionalidad y, por tanto, la nulidad de la disposición adicional 26.1 en sus apartados primero y segundo.

“El Tribunal Constitucional ha desmantelado la estrategia del PP”

El equipo de gobierno sacó ayer pecho tras conocer el sentido de la sentencia sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado, trasladando fuentes cercanas al gobierno local que el Tribunal Constitucional “ha desmantelado la estrategia del PP de utilizar a los trabajadores como obstáculo de cara a la municipalización de servicios”.

“La sentencia confirma que los procesos de municipalización no pueden pararse por obstáculos administrativos, ya que el rescate de servicios no supone un mayor coste y, por tanto, las medidas que el Gobierno había incluido en su ley no son objeto de una norma para los presupuestos”, trasladaron fuentes cercanas al equipo de gobierno, que ante el fallo judicial insistían en que “toda la política contraria a los servicios públicos puesta en marcha por el PP se viene abajo”.

Y ante la nueva realidad que se abre en torno a la municipalización tan solo días después del recurso de la Subdelegación al proceso seguido con los servicios de playa, estas fuentes aseguran que en el futuro se seguirá en esta senda “con todo el rigor para que esos procesos sean viables, dentro del objetivo de este equipo de gobierno de hacer que los servicios públicos sean de gestión pública”.