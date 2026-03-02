El mundo indígena en los Virreinatos, a debate en la Casa de Iberoamérica de Cádiz

¿Cómo eran las costumbres y las relaciones en los virreinatos hispánicos? ¿Qué régimen económico y qué leyes regían en la época? ¿Cómo eran las relaciones entre el mundo indígena y los españoles que llegaban de la península? A todas estas preguntas tratarán de responder los tres ponentes que participan en la charla El mundo indígena en el ámbito hispano, que tendrá lugar en la Casa de Iberoamérica el próximo jueves, día 5 de marzo, a las 19:00 horas.

John Alejandro Ricaurte, Maher Sarabino e Iván Pérez debatirán, desde diversos puntos de vista, las curiosidades y hechos poco conocidos hasta la fecha de ese periodo de la historia de América y de España.

La charla está organizada por la Asociación Héroes de Cavite y la Casa de Iberoamérica y cuenta con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

John Alejandro Ricaurte Cartagena, de Medellín (Colombia), es investigador, historiador y analista de política internacional. Es, además, experto en el proceso de Independencia hispanoamericano y la dimensión internacional de las guerras de emancipación.

Maher Sarabino Díaz es también un gran conocedor del periodo virreinal hispanoamericano. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Francisco de Quito, es miembro del movimiento hispanista El Otro Ecuador que reivindica el legado cultural compartido entre España y los pueblos originarios.

En el debate también intervendrá el mexicano Iván Pérez Corona. Es el creador de Tlaxcala La Conquistadora, una plataforma multimedia que cuenta con miles de seguidores en redes sociales y que explica el papel histórico fundamental que tuvo en la Conquista la entidad federativa mexicana de Tlaxcala desde la época prehispánica. Esta plataforma da también a conocer hechos históricos con un contenido riguroso pero atractivo, para una audiencia no necesariamente especializada.