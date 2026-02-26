Muere Fernando González, ex director de la oficina de Unicaja en la plaza San Antonio de Cádiz

El pasado miércoles, 25 de febrero, falleció en Cádiz, a los 73 años, Fernando González Pérez tras una larga enfermedad. Fernando era conocido familiarmente como Fernando el de ‘Unicaja’, por el desempeño de su actividad profesional desde los 14 años en la Caja de Ahorros de Cádiz, hasta que se jubiló como director de la sucursal de Unicaja de la plaza San Antonio, donde era muy querido y apreciado.

Persona de fuertes convicciones religiosas, dedicaba su tiempo libre a colaborar con la parroquia de San Antonio y las Hermanas de la Cruz. Fue hermano mayor de la Esclavitud del Santísimo y hermano de las cofradías de Columna, del Carmen y de la Palma.

Un gaditano enamorado de su tierra que vivió con pasión todo lo que en ella pasaba, como el Cádiz C.F , equipo del que fue socio muchos años.

Hoy jueves, 26 de febrero, se ha celebrado una misa córpore insepulto en el Tanatorio de Cádiz. Desde aquí, el más sentido pésame a su viuda Isabel y sus hijas Isabel María y Elena (carmelita descalza). Descanse en paz.