La movida de la pandemia en Cádiz

La noche acaba en el mismo lugar que empezó, en el paseo superior del pabellón de la Mirandilla. Siguen los mismos seis chicos que ya no se ponen tensos cuando se les acercan los periodistas. Preguntan por cómo nos ha ido la noche y ya saben que se ha caído una chica en la Punta San Felipe. Las redes sociales hace que las noticias vuelen. Escuchan las batallitas de los periodistas que entraron desubicados y que se llevan una idea más aproximada de lo que es una noche de movida de pandemia. A los chavales sólo les falló un cálculo, Sólo quedaban ellos haciendo botellón allí

Si alguien se podía extrañar de que la semana pasada apareciera la Alameda en un estado de limpieza deplorable y con bolsas y botellas desperdigadas, sólo tenían que ir a una noche como la de ayer. El alcohol y la diversión elimina las medidas de seguridad . No hay mascarilla que valga, se comparte incluso recipientes de bebidas y las distancias entre grupos y grupos no existen.

También hay cante flamenco. Quizás los que estaban alrededor no se daban cuenta de que uno de los que cantaba es una figura del arte tanto del Carnaval como del flamenco y allí hay incluso baile por algunos que los acompañan. El botellón queda para los que le rodean en los metros colindantes. “¡Viva la Udyco!” y miradas de desconfianza cuando se saca la cámara. Cada minuto que se avance, más probabilidades hay de que surja un problema.

Una chica se acerca, dice tener 21 años, y se muestra dispuesta a contar todo lo que pasa allí en ese botellódromo que es el único sitio permitido en la ciudad donde se pueden hacer botellones. Quiere contar todo pero no cuenta nada, lo único que quiere sacar es si los dos compañeros de trabajo son policías y cuando queda convencida, viene el raca raca de que quiere salir en una foto .

Mientras que a unos metros una joven está sufriendo un momento horrible, la fiesta continúa, no para. Esta es la zona donde la media de edad baja considerablemente y algunos, con cubatas en la mano, están más cerca de la infancia que de la edad adulta .

Es la quedada por las redes sociales, de manera que hay cientos de personas y muchos coches en exhibición y haciendo una especie de circuito. Como el verso de Quevedo de “érase un hombre a una nariz pegado”, aquí había algunos con equipos de música a un coche pegados . Maletero no les queda ni para meter un neceser con el cepillo de dientes, pero el chunda chunda suena como cualquier discoteca ibicenca.

Allí hay ruido, mucho ruido, pero no es tanto de la movida o de los botellones, que brillan casi por su ausencia, sino de los coches tuneados . Allí no se va a beber, aunque se pueda ver alguna cachimba, sino a ver y a exhibi r, en este segundo caso los coches que manejan. Capós abiertos, vehículos transformados, tubos de escape que sueltan una especie de pedorretas, acelerones y algún que otro derrape.

Reconocen que de vez en cuando va por allí la Policía y que también les ponen multas . De ahí que cuando aparecieron los dos que firman el reportaje, se les heló la sangre e incluso hicieron desaparecer alguna cosa porque creían que llegaba la Policía. No será la última, ya que durante las horas siguientes les va a ocurrir en varias ocasiones, hasta que incluso mientras atraviesan la Alameda se escucha un “Viva la Udyco” , en referencia a una de las unidades de la Policía Nacional.

¿Cómo es la movida en una noche de pandemia? En Cádiz no hay una movida sino muchas y para ello depende de los gustos y, también de las edades. A las 11.30 todo está más o menos tranquilo. Dos periodistas, un redactor y un fotógrafo, que ya están fuera del circuito de la movida nocturna desde hace años, no encuentran a esa hora prácticamente ningún botellón . Nada en la Alameda, nada o casi nada en La Caleta y apenas tres o cuatro en la parte superior del pabellón de La Mirandilla.

Tiempos de pandemia , días de limitaciones, mascarillas, aforos restringidos y un sinfín de normas que a veces chocan entre sí pero que son las que hay. El ocio nocturno está en el punto de mira y los jóvenes llevan el cartel de presuntos culpables. Muchos no están vacunados y, por la edad que tienen, son los que más vida social hacen. Los botellones son el centro de la polémica , los mismos que estaban ya prohibidos desde antes de la pandemia pero que ahora están resurgiendo.

Kichi afirma que no se puede culpabilizar a la juventud

El alcalde José María González ‘Kichi’ dijo este miércoles en una rueda de prensa que la Policía Local “y supongo que la Nacional” acuden a aquellas concentraciones de personas o botellones que ven en los momentos en que patrullan o en casos en los que se produce una demanda ciudadana.

No obstante, el alcalde dijo que se negaba a “culpabilizar” a la juventud ya que cree que, en términos generales, “ha demostrado una gran generosidad y paciencia en todo este tiempo de pandemia”. Kichi añadió que “tenemos que tener en cuenta que son años muy convulsos en la vida de todos nosotros y más para una persona que está volviendo una etapa tan especial e importante y que te marca como es la juventud. Para todos los que hemos pasado por ello, no me imagino tenerme que poner en el pellejo de un joven o una joven, de un adolescente, y atravesar una pandemia”.

El alcalde cree que si el ritmo de vacunación hubiera sido más alto y este sector de la población ya estuviera inmunizado “no habría los problemas que se están produciendo ahora mismo”.

Kichi ha insistido en que “la juventud ha demostrado compromiso, seriedad y responsabilidad a lo largo de año y medio tan duro”.