Buena parte del recinto de las fortificaciones de la ciudad o están en mal estado o se encuentran desaprovechadas para el fomento de la cultura, el ocio y la historia de la ciudad. El ejemplo más escandaloso, por su magnitud, es el abandono del castillo de San Sebastián. Lleva cerrado desde 2015, sin ninguna obra de mantenimiento aunque hay zonas cuya estabilidad peligra. Propiedad del Estado, ya ha dejado claro que no piensa invertir ni un euro. No es el único recinto en mal estado. Otro ejemplo es el Arco del Blanco. Aunque se restauró hace ya años, no tiene un mantenimiento adecuado y tanto la escalera de acceso a lo que era la capilla de la familia de los Blanco como el pequeño foso acumulan siempre mucha basura.