El monumento a la duquesa de la Victoria del parque Genovés de Cádiz

En 1925, en pleno conflicto con Marruecos, se levantó este monumento que es idéntico al que se encuentra en la fachada del Hospital de la Cruz Roja San José y Santa Adela en Madrid. Ambos monumentos se erigieron por suscripción popular, en homenaje a las enfermeras de la Cruz Roja.

Carmen de Angoloti y Mesa (1875-1959), duquesa de la Victoria y de Luchana por su matrimonio y una de la fundadoras y organizadoras de la Damas de la Cruz Roja, liderando un grupo de enfermeras de la Cruz Roja, permaneció en Marruecos tras el Desastre de Annual, hasta 1925, creando dos hospitales en Melilla y otros en Larache, Ceuta y Xaguen. Hasta 1959, periodo en que ejerció como presidenta de la Cruz Roja, fueron creados 22 hospitales. Recibió abundantes reconocimientos institucionales no solo en España, sino también en Roma, París, Ginebra, Perú, Lisboa, Argentina, Sevilla y Estados Unidos.

El monumento a la duquesa de la Victoria en el parque Genovés de Cádiz se erigió el 24 de noviembre de 1925 por suscripción nacional y a iniciativa de una Junta de Damas de la aristocracia. Contó con el apoyo de militares gaditanos y del alcalde, Agustín Blázquez, además de lograr el acuerdo municipal el 4 de diciembre de 1924.

El monumento es obra de Julio González Pola (1865-1929). El escultor se había formado en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, y fue discípulo de Juan Samsó. Realizó esculturas monumentales y conmemorativas de héroes militares en España e Iberoamérica.

En el cuerpo inferior del conjunto escultórico se encuentra un alto relieve de la figura de la duquesa de la Victoria atendiendo a un soldado herido que aparece recostado y al que coge la mano izquierda y mira con ternura, sosteniéndolo con su brazo derecho. A ambos lados se sitúa el emblema de la Cruz Roja en bajo relieve. El escultor establece con la disposición de los rostros y la mirada la relación entre ambas imágenes, que realmente estaban necesitadas de una restauración como la que se acaba de realizar.

Figura central del monumento, con la duquesa atendiendo a un herido.

A los lados de la cruz aparecen dos parejas de personajes de pie: a la derecha, un oficial de regulares tras el que asoma un soldado indígena. En la izquierda, hay un oficial del tercio de Marruecos en primer plano y detrás un legionario.

El cuerpo superior, apoyado sobre una imposta con relieves de hojas de laurel, presenta una cruz lisa orlada laurel y roble, y superpuesta a ella otra cruz de jaspe rojo de Alicante. Sobre ella, la leyenda conmemorativa en letras de metal del monumento dedicado a la duquesa de la Victoria.

El conjunto se corona con tres relieves: al centro, el escudo nacional sobre cartela de roleos; sobre él, la corona real, y abajo, el collar de la orden del Toisón de Oro. A la izquierda, el emblema de las órdenes militares, y a la derecha,el blasón del Ducado de la Victoria.