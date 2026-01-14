El misterio de la obra «sin padrino» de la avenida de Astilleros de Cádiz
Ayuntamiento de Cádiz, Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria y Navantia niegan la autoría de unos trabajos que se acometen a día de hoy en la avenida de Astilleros
El carril bici permanece cortado mientras los operarios aseguran desconocer quién los ha contratado o qué están haciendo allí
En el complejo tablero de la obra pública, lo habitual es la pugna por la medalla y la foto oficial. Sin embargo, en la avenida de Astilleros, justo a las puertas de la factoría de reparaciones de Navantia-Cádiz, se está produciendo un fenómeno "paranormal" en la gestión administrativa: una obra que nadie reivindica.
A pesar de que el trasiego de operarios y maquinaria es evidente, el proyecto se ha convertido en un auténtico misterio. El Ayuntamiento de Cádiz se desmarca de la actuación y apunta hacia la Autoridad Portuaria (APBC), sugiriendo que podría tratarse de la infraestructura para el sistema de electrificación de los muelles (OPS). No obstante, el entorno de Teófila Martínez niega rotundamente que esos trabajos lleven su sello.
La confusión aumenta al consultar a la Junta de Andalucía. Desde el organismo autonómico aseguran no saber nada, a pesar de que la intervención afecta directamente al carril bici, una infraestructura financiada con fondos autonómicos que ahora permanece bloqueada al tránsito. Por su parte, el comité de empresa de Navantia observa con perplejidad unos trabajos que, afirman, nada tienen que ver con el astillero.
La única teoría que sobrevive entre el desconcierto es la conexión con el futuro trazado ferroviario hacia la nueva terminal de contenedores, aunque ninguna entidad lo confirma oficialmente. Lo más insólito del caso es que, a pie de zanja, los propios obreros dicen desconocer el sentido final de sus jornadas. Mientras el carril bici sigue inutilizado y la ciudad busca respuestas, la obra «sin padrino» continúa avanzando en el más absoluto anonimato, esperando a que alguien, tarde o temprano, salga a la palestra para reclamar su autoría.
