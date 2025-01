La ministra de Defensa y los pitos que ha sufrido en Cádiz: "Hay que respetar a todo el mundo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sufrido esta mañana en Cádiz dos sonoras pitadas desde un sector del público que se apostaba en el muelle gaditano para presenciar la salida del buque escuela Juan Sebastián de Elcano en su XCVII crucero de instrucción, donde viaja ya la princesa Leonor de Borbón. Un chaparrón de silbidos y de gritos de "¡fuera, fuera"! le cayeron al subir al barco para saludar a las autoridades civiles y militares y luego al desembarcar.

Una vez zarpó el Elcano, Robles departió con espectadores, escuchando pacientemente las quejas de más de uno. Allí mismo, a pie de público, no puso reparos en atender a los medios de comunicación, comentando, sobre los abucheos, que "la inmensa mayoría de la gente viene hoy a disfrutar. Hay que respetar a todo el mundo, yo respeto a todo el mundo y me parece hasta bien".

La ministra de Defensa precisó que "no nos podíamos perder este acto tan emotivo, es un día muy bonito. En el ministerio nos hemos volcado con la princesa y con la Armada". Robles estuvo hablando con la princesa antes de zarpar el buque escuela y con sus padres, los Reyes de España, viendo a Felipe y Letizia "muy emocionados no solo como reyes, sino como padres también".

"A mí, particularmente como mujer, me emociona mucho verla hoy aquí", dijo sobre la heredera al trono de España. "Junto a la Armada, van a llevar la imagen de España a muchos países", concluyó.