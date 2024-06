La ministra anuncia la ampliación del número de plazas para estudiantes en las facultades de Medicina

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la esperada noticia de que las facultades de Medicina de todo el país ampliarán las plazas para los estudiantes. Una medida que se lleva a cabo "para paliar la falta de profesionales en el sector", ha informado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que ha tenido lugar tras la aprobación de la nueva ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La ministra ha especificado que se trata del segundo año en el que, desde los Presupuestos Genelares del Estado, las facultades ampliarán el número de plazas, tan demandadas y que tanta nota exige para los aspirantes de esta carrera universitaria. García ha enumerado que si "el pasado año fueron 626, en dos años serán 900 plaza mas, con lo que este segundo año supondría a nivel nacional alrededor de 275 plazas, de las cuáles se desconocen aún cuántas beneficiarán a la Facultad de Medicina de Cádiz. "Es una medida unilateral, para ampliar los estudiantes de medicina en coalición con las plazas de formación", ha finalizado.

El nuevo marco busca definir su actualización y modernización de cara a los próximos años y que quedó en el cajón en la legislatura pasada. Así, la ministra de Sanidad ha dado cuenta del proyecto tanto de esta medida, junto a otras ya aprobadas en el ámbito sanitario como relacionadas con la cobertura universal, equitativa y de calidad para todas las personas que viven en España; la participación de los pacientes en foros abiertos de salud, y otras cuestiones vinculadas con el copago.

Mónica García, insistió este lunes en que su Ministerio no avalará el uso de médicos residentes (MIR) "como mano de obra barata" y ha insistido en que no permitirá a ninguna comunidad que ponga a estos profesionales en situación de riesgo jurídico por no estar supervisados.

En una entrevista en TVE y ante la petición de algunas autonomías, entre ellas Andalucía, de recurrir a los residentes para paliar las vacantes del verano, la ministra ha recordado que la ley dice que los médicos residentes de último año pueden asumir las competencias de los adjuntos, "pero tienen que estar supervisados".