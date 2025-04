Mercedes Duque Espiau presenta ‘Animales pequeños’ en la Fundación Ory de Cádiz

La escritora sevillana Mercedes Duque Espiau presentará el próximo sábado, 12 de abril, su primera novela, Animales pequeños (Tusquets), tras debutar con el libro de relatos Los días breves. Será a partir de las 12.30 horas en el Espacio Cultural Ancha 16 en una conversación con Salvador García, director de la Fundación Ory. Esta actividad, programada en el ciclo 'En Onou' que la entidad dedica a la novela, cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

Mercedes Duque Espiau escribe con gran talento a través de lo que le resulta misterioso, generando atmósferas asfixiantes en lo cotidiano, y provocando la identificación del lector en las situaciones que propone. Animales pequeños cuenta la historia de Rita que, desencantada y resentida con su mundo, pasa los días dinamitándose el cuerpo, viviendo de recuerdos. Se instaló en Londres con Lis, su mejor amiga, tras graduarse en la universidad, con la intención de buscar algo nuevo, una aventura quizá, o de labrarse un futuro similar al de su hermana mayor, Eva, editora de éxito, una envidiable hija perfecta. Cuando Lis cae en una depresión profunda, una especie de enajenación que la mantiene en cama, y Eva se enfrenta a una crisis que le hará replantearse su futuro, Rita se ve obligada a bucear en el pasado para entender en qué momento su vida dejó de tener sentido, por qué las personas que más quiere se alejan de su lado.

Uno de los grandes temas que la autora quería tratar en este libro, según afirma en una entrevista concedida a Braulio Ortiz, es “cómo te condiciona lo que te dicen tus padres sobre cómo eres y cómo vas a ser, me interesa cómo aquello permea y efectivamente acaba formando parte de ti, forja tu carácter. Seguramente, Rita habría sido muy distinta si no la hubiesen etiquetado en su casa como la hermana desastre. Cuando su amiga cae en una depresión, ella no sabe cómo cuidarla porque nunca hasta entonces ha desempeñado ese papel: a ella le habían adjudicado otro”.

Con una economía de lenguaje quirúrgica, esta novela deambula por una ciudad lluviosa y sombría, extrañamente silenciosa, y retrata a una generación que no encuentra su lugar. En esa urbe despiadada, estas jóvenes se rebelan de forma salvaje contra su cuerpo, contra la vida adulta, resignadas a no poder transmitir sus sentimientos. El libro ha recibido críticas elogiosas de otras compañeras como Elaine Vilar Madruga que ha escrito: “Nos hace preguntarnos qué somos y cómo hemos llegado a naufragar en esta orilla tan lejana de la salvación”.

Mercedes Duque Espiau (Sevilla, 1996) es escritora, antropóloga y docente. Se licenció en Antropología y Sociología en Goldsmiths University, Londres. Cursó el Máster de Escritura Creativa de la Universidad Complutense de Madrid. Ha pasado por distintos talleres de escritura de Casa Tomada (Sevilla). Colabora en la revista literaria La Elocuente. Es autora del libro de relatos Los días breves (III Premio Internacional de Cuento Juan Ruiz de Torres, 2023). Su escritura ahonda en el horror de lo cotidiano, las distintas representaciones de lo femenino, el dolor y la belleza cruda de la vida diaria, los vínculos entre mujeres y las formas de relacionarnos con nuestros cuerpos.