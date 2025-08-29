El Mercado Andalusí vuelve a convertir en un zoco medieval El pópulo y la plaza de la Catedral de Cádiz

El barrio de El Pópulo, el más antiguo de la ciudad de Cádiz, y la plaza de la Catedral se han convertido ya en un gran zoco medieval que recrea los tiempos de Al-Ándalus. Durante esos tres días, 46 comerciantes y artesanos ofrecerán sus mercaderías y productos gastronómicos al público entre animaciones y talleres para los más pequeños. Este año, una de las novedades es una tetería que se ha instalado en las escaleras que conducen al Callejón de los Piratas, donde en ediciones anteriores se montaba un gran puesto de cerámica marroquí.

La quinta teniente de alcalde delegada de Turismo y Comercio, Beatriz Gandullo, y el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, inauguraron esta mañana el Mercado Andalusí acompañados de un animado pasacalles que abría un cuerpo de guardia mora seguido de un zancudo, abanderados, una banda de música andalusí y una danzarina del vientre, entre otros personajes de la época, como un calígrafo y un zapatero de babuchas.

"Estamos muy contentos porque sabemos que se trata de una cita muy esperada y muy querida por los gaditanos y gaditanas; y quien nos visite estos días va a poder experimentar una inmersión en nuestro pasado y en nuestra historia gracias a más de 45 puestos, todos muy preparados", dijo la edil.

"Quiero agradecer a la empresa adjudicataria, Tempus Aevus, el esfuerzo que han hecho en el montaje, que no ha sido fácil por el viento, a todos los artesanos que participan en este zoco y, por supuesto, a la Diputación de Cádiz, porque una año más estamos organizando este evento gracias a la ayuda que nos presta, a esa mano tendida, a ese encuentro de administraciones públicas", añadió.

El horario es de 10:00 a 14:00 horas, aunque ampliable en función del público, y de 18:00 a 00:00 horas, salvo el domingo, que cerrarán un poco antes para ir desmontando. "Invitamos a todas las familias a que vengan a pasear por el zoco, a que participen en los talleres y a que se tomen un té en esta maravillosa tetetría que tenemos a nuestra espalda", dijo Gandullo. La concejala también dio las gracias los vecinos de El Pópulo, "que siempre se vuelcan con este Mercdo Andalusí, que siempre tienen la mano tendida, y eso los comerciantes lo saben, que cuando llegan aquí saben que llegan a su casa".

Juancho Ortiz se sumó a los agradecimientos de la concejala y destacó que la Diputación apoya el evento con recursos porque "creemos que esto es un escaparate, no solo de la ciudad sino de toda la provincia de Cádiz. Pretendemos volver a dar un impulso y un apoyo a la artesanía tradicional, a nuestra historia, para revitalizarla y recordar por qué estamos aquí".

"También es una herramienta de fomento del turismo y de dinamización económica, porque miles de visitantes y turistas van a acudir este fin de semana a la ciudad de Cádiz y podrán conocer lo mejor que tiene la ciudad y la provincia. Esto, además, es un puente cultural entre el pasado y el presente que se manfiesta en un escenario único", concluyó el presidente de la Diputación.

Los incondicionales de esta cita echarán en falta algunos puestos que se montaban en anteriores ediciones, como el de cerámica marroquí antes citado, el anticuario que se instalaba siempre ante la Casa del Almirante o el de miel del Rancho Cortesano. O el de plantas que montaba un vivero de Trebujena. Pero encontrarán otros nuevos, como un par de ellos o tres de quesos, chacinas y productos asturianos, varios de dulces árabes y otro de artesanía hecha con esparto, todos ya vistos en el Mercado Fenicio del año pasado. En un primer vistazo tampoco se ve a la echadora de cartas que conseguía formar largas colas ante la tienda de ropa reciclada de Cáritas. Cosas del destino.