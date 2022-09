Lo mejor de la urología internacional se da cita en Cádiz

El Parador Atlántico acogió este viernes a 100 urólogos y profesionales del sector en el 5th Congress AEU-AUA. The best of AUA. José Luis Álvarez-Ossorio, presidente de la Asociación de Urología de España y jefe de la unidad del Puerta del Mar, junto al doctor Denstedt, presidente de la AEU-AUA, fueron los encargados de abrir un congreso en el que se trataron aspectos como los cánceres de vejiga, próstata y riñón, los más tratados;la incontinencia urinaria o las novedades en los tratamientos de las piedras mediante una mínima invasión. También se habló de las últimas novedades en robótica.

Fue una jornada intensa pero apasionante para una de las especialidades más completas de la medicina, en la que no sólo se trata al paciente y se le diagnostica sino que se le opera y se le realiza el tratamiento. El Puerta del Mar cuenta con un magnífico servicio con profesionales de probada valía y muy valorados en todo el país.