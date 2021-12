Este es el mejor crédito por tu coche cuando necesitas dinero urgente

Aunque los expertos señalan que la economía española está experimentando una ascendente mejora, muchos ciudadanos continúan sin verla reflejada en sus respectivos bolsillos. Sin ir más lejos, una importante parte de la sociedad no sabe de qué manera enfrentará los gastos que trae consigo la época invernal. Hablamos de los regalos de Navidad, pero también del precio de la electricidad y el coste de las averías que se suelen producir durante este duro período.

Con el fin de evitar que sus cuentas bancarias entren en números rojos, cada vez más españoles se están decantando por la solicitud de créditos. De hecho, algunas compañías ofrecen un prestamo con tu coche como aval. De esta manera, ponen a tu disposición la posibilidad de hacerte con miles de euros en cuestión de horas. Solo basta con poseer un vehículo que no supere los diez años de edad para poder emplearlo como garantía. ¿Estás interesado? En este artículo, te explicamos todo lo que debes conocer al respecto.

Tu nómina no importa

Si bien la nómina se ha erigido en los últimos años como uno de los escritos más demandados por los prestamistas, has de saber que algunas compañías no la necesitan a la hora de averiguar si posees el poder adquisitivo suficiente como para afrontar la deuda en cuestión. En el caso de Préstamo por tu coche, únicamente es importante la existencia de un automóvil que pueda presumir de no llegar a la década de vida, tal y como hemos comentado anteriormente.

Tampoco hay que pasar por alto que es cuando menos recomendable que dicho vehículo se encuentre a tu nombre. Si las escrituras pertenecieran a un tercero, este último debería acompañarte a la reunión con el trabajador de la citada empresa y, en ese encuentro, aprobar que el coche fuera utilizado como aval de tu crédito. Asimismo, cabe destacar que emplearlo como garantía no implica que tú o tu familiar os vayáis a ver obligados a prescindir de él durante el tiempo que dure el pago de la deuda.

Es decir, puedes seguir haciendo uso del automóvil para acudir a tu puesto de trabajo, por ejemplo. No obstante, es de recibo mencionar que este será tuyo en calidad de aval durante el período que estimes oportuno. El tramo más corto suele durar un mes o 30 días, mientras que el más largo es capaz de alcanzar cómodamente el año de duración. Esta es una de las razones por las cuales se te permite continuar conduciéndolo.

Cómo conseguir un crédito por tu coche

A la hora de acceder a un credito por tu coche, solo tienes que rellenar los distintos datos de contacto que la plataforma pone a tu alcance a través de su propio formulario online. Una vez lo reciban, debes estar disponible para una reunión presencial, en la cual uno de sus trabajadores evaluará el estado de tu vehículo. Si recibe la aprobación correspondiente, en pocos días comenzarás a disfrutar de la cuantía acordada.

Como ves, con acceso a internet y disponiendo de un coche cuya antigüedad no sea demasiado elevada puedes utilizar este último como aval a cambio de una importante cantidad de dinero.