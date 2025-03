El Ayuntamiento de Cádiz anuncia otra medida para blindar la vivienda

El Ayuntamiento de Cádiz ha pisado el acelerador en su ofensiva contra el uso turístico de las viviendas y del parque residencial de la ciudad. Tras conocerse este miércoles el inicio del procedimiento para impedir que se habiliten más viviendas turísticas en toda la ciudad, el alcalde ha anunciado este viernes una segunda medida: impedir que el suelo residencial tenga otro uso distinto al de vivienda.

Así, ha anunciado Bruno García la apertura de un período de consulta pública previo a la modificación del PGOU "para blindar el suelo residencial". Es decir, para que el suelo que tenga esa calificación en el PGOU sea exclusivamente para vivienda; algo que obliga a eliminar la actual compatibilidad que tiene con el uso hotelero y de hospedaje.

Reconocen en el gobierno municipal que esta medida se adopta tras comprobar cómo sigue creciendo el número de casos de inversores que adquieren fincas completas para, cumpliendo lo permitido en el PGOU, convertirlas en hoteles o en apartamentos turísticos.

Este cambio del PGOU no afectará a un tipo concreto de inmuebles, los catalogados con grado 0, que sí podrán ser convertidos para uso de hospedaje como viene ocurriendo hasta ahora.

Además de esto, también ha anunciado el alcalde que esta modificación que va a iniciar ahora su tramitación eliminará la posibilidad de que los locales comerciales de los bajos de los edificios tengan compatible el uso turístico o de hospedaje; otra práctica cuyo crecimiento también se viene detectando en el Ayuntamiento.

"Esto no va en absoluto contra el turismo, sino a favor de la vivienda de Cádiz", ha querido precisar Bruno García, que suaviza así la firme decisión adoptada por el gobierno municipal para evitar lecturas 'antituristas'. Y es que, según ha expuesto García, "el turismo tiene suelo en la ciudad y mucho margen en el PGOU para hacer hoteles". "Lo que cortamos es la posibilidad de que el suelo residencial pase a ser hotelero o de hospedaje", ha vuelto a aclarar el alcalde.

Medidas progresivas

Esta nueva modificación se unirá, pues, a la que se conoció el miércoles sobre las VUT, siguiendo cada una un procedimiento independiente "porque son escenarios distintos" -como ha precisado el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi- y para evitar también que los reparos o alegaciones que puedan generar una de las modificaciones afecte a la otra.

A estas dos decisiones adoptadas en cuestión de días ha avanzado ya el alcalde que se unirá -también en cuestión de días- una tercera medida, que no ha precisado aún. Todo ello enmarcado en un objetivo "que ya dijimos en campaña y sobre el que estamos trabajando desde que empezamos" el actual mandato municipal: "la vivienda". Por ello, ha dibujado Bruno García un recorrido que pasa, en primer lugar, por haber dotado a Procasa de financiación suficiente para la construcción de nuevas viviendas, "porque las 86 viviendas en 8 años que hizo el anterior gobierno municipal era insuficiente, como así reconocieron los gaditanos". De ahí los 11 millones de euros que ha vuelto a resaltar el alcalde y los proyectos como el de la Avenida Marconi cuya primera piedra se colocará la próxima semana.

El siguiente paso relatado por el alcalde va en relación a las viviendas de uso turístico. "Lo primero que hicimos fue heredar una norma existente que no se aplicaba, así que lo que hicimos fue aplicarla, controlando las VUT", ha indicado; un proceso que ha derivado en la baja tramitada a 425 VUT que no cumplían los requisitos. "Eso antes no se hizo", asegura.

"También dijimos que íbamos a ir más allá, que íbamos a hacer la normativa más restrictiva, de ahí la consulta pública para suspender el registro de viviendas de uso turístico en toda la ciudad; todo ello por el decreto de la Junta que nos ampara", ha expuesto el alcalde, que ha insistio en que desde el Ayuntamiento de Cádiz "vamos a seguir dando pasos" en esta protección de la vivienda frente al turismo.