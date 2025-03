Marzo acabará en Cádiz con la concentración de cuatro grandes cruceros en un solo día

Cádiz/En los resúmenes informativos del año, marzo quedará como un mes de intensas lluvias y fuertes temporales que dejaron tocada la celebración de buena parte de los actos carnavalescos.

El balance, por fortuna, ha sido de varias palmeras caídas, troncos de árboles arrancados de sus raíces, muchas motos tiradas por el viento y algún que otro bidón de la basura desplazado por el viento.

En el puerto, estos temporales han dejado huella, sobre todo después de que tres barcos de Armas Trasmediterránea rompieran sus amarras por culpa del intenso viento vivido durante el fin de semana del 8 al 9 de marzo.

Ese sábado, el temporal rompió los cabos y quedaron a la deriva los tres ferris de Canarias. Pero, por suerte, la profesionalidad y la buena mano de prácticos, amarradores y remolcadores evitaron un peor desenlace y la cosa tan sólo quedó con uno de los barcos, el Volcán de Timanfaya, dañado por la embestida de otra de las naves.

Ese mismo fin de semana, el domingo, 9 de marzo, el crucero Iona, considerado uno de los buques turísticos más grandes del mundo avisaron con antelación que suspendían su visita a Cádiz a la vista de las previsiones meteorológicas.

Pero ésta no va a ser la única cancelación de un atraque en el mes de marzo. Ya, de hecho, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha eliminado del listado de sus previsiones a otros tres buques de turistas más que tendrán que esperar a otra oportunidad para amarrar en la capital.

Así, si se esperaba inicialmente un mes de marzo con un total de 21 cruceros, la cosa ha quedado finalmente en sólo 17. Tras descontar el Iona, serán otros tres los buques que hay que borrar de la lista.

El segundo en anunciar su suspensión es el Carnival Legend, cuya visita estaba programada para este mismo miércoles, en una jornada que seguirá con la misma tónica de días pasados, con fuertes lluvias y viento de gran intensidad que podrían estar directamente relacionados con la escapada de este barco de la naviera Carnival.

Lo extraño es que ese mismo día, otro buque de la misma naviera, el Carnival Spirit, aparece aún en los planes de la APBC.

El siguiente debe lo dejará el próximo 26 de marzo el Celebrity, y el Silver Dawn, de la naviera de lujo Silversea, que ha anunciado ya también que renuncia a la reserva del dique gaditano que tenía hecha precisamente para pasar dos días en Cádiz con noche incluida. La intención era que este buque turístico de 212 metros de eslora hubiera llegado el 31 procedente de Málaga y debería haber partido para Lisboa el 1 a las dos de la tarde.

Cuatro cruceros a la vez en un mismo día

Lo bueno es que, si la meteorología lo permite, el domingo, 30 de marzo, se registrará en el Muelle de Cádiz la primera gran concentración de cruceros, con la llegada simultánea de cuatro barcos turísticos en un mismo día.

Serán el Seabourn Ovation, el siempre espectacular y lujoso Explora II, el Seven Seas Grandeur y su compañero de flota el Seven Seas Splendor. Se da la circunstancia de que este último hará noche atracado en el muelle de Cádiz, de manera que llegará el día 30, a las doce de la mañana y se marchará el 31, sobre las once de la noche.

Se calcula que a bordo de los cuatro cruceros podrían llegar a Cádiz más de 12.000 pasajeros.

No hay que olvidar que el mes la APBC prevé que durante el mes de abril lleguen a Cádiz 61 cruceros dando así la bienvenida a la temporada alta.