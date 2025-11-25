Martes de lujo en el puerto de Cádiz

Este martes 25 de noviembre de 2025, Cádiz vivirá un día especial en su terminal de cruceros, con la llegada de dos buques que representan lo mejor del turismo de lujo y premium. La ciudad acogerá primero al Corinthian, que tiene prevista su entrada a las 06:30 horas y permanecerá hasta las 22:00 horas en el Muelle Alfonso XIII, con 91 pasajeros a bordo, principalmente estadounidenses. Más tarde llegará el Viking Saturn, que atracará a las 08:00 horas y permanecerá hasta las 18:00 horas con 889 pasajeros, también dominados por viajeros de Estados Unidos.

El Corinthian se distingue por su carácter íntimo y exclusivo. Su reducido tamaño lo asemeja a un yate privado, lo que permite ofrecer un servicio altamente personalizado. Todas sus cabinas son amplias suites con salón, baño de mármol, albornoces, minibar, televisión por satélite y aire acondicionado. La decoración combina maderas nobles, bronce y antigüedades, creando un ambiente elegante y refinado. A bordo, los pasajeros pueden disfrutar de espacios comunes como biblioteca, salones con equipos audiovisuales, gimnasio y spa, peluquería, boutique y cubiertas para tomar el sol con jacuzzi. El buque cuenta con estabilizadores retráctiles para garantizar una travesía cómoda y un casco reforzado que le permite aventurarse en rutas polares, complementado con zodiacs para desembarcos íntimos o en puertos pequeños. Su tripulación, altamente proporcional al número de pasajeros, asegura una atención cercana y personalizada. Históricamente, el Corinthian ha sido empleado en itinerarios expedicionarios por el Ártico y la Antártida, lo que demuestra su versatilidad para combinar aventura con confort. No se dispone de registros recientes de escalas anteriores en Cádiz, por lo que su llegada de mañana supone una oportunidad especial para la ciudad.

El Viking Saturn, por su parte, es un buque moderno y elegante perteneciente a la flota oceánica de Viking Cruises, construido por Fincantieri y entregado en 2023. Con capacidad para 930 pasajeros, todas sus cabinas cuentan con balcón privado, ofreciendo panorámicas completas del mar y una experiencia más íntima. Su tonelaje de 47.800 toneladas permite un diseño espacioso y funcional, con interiores de estilo escandinavo que combinan madera clara, piedra y líneas minimalistas. A bordo, los pasajeros disfrutan de un spa nórdico completo con piscina de talasoterapia, jacuzzi, baño turco, sauna y cueva de nieve, además de dos piscinas, una de ellas tipo infinity en la popa, y áreas de relajación con tumbonas térmicas. Las suites premium incluyen camas king size, minibar, amenities de alta gama, albornoces y televisión por satélite. Existen espacios para reuniones o cenas privadas con chimenea y vistas al mar, biblioteca y colecciones de vinos cuidadosamente seleccionadas. Los pasajeros pueden reservar excursiones privadas con prioridad, y aquellos que viajan en suites cuentan con acceso preferente a los tratamientos del spa. Entre sus características singulares destaca un sauna con vistas al océano y programas de enriquecimiento cultural con conferencias de historiadores residentes que permiten conocer a fondo cada destino. El Viking Saturn visitó Cádiz por primera vez el 28 de noviembre de 2024, consolidando su presencia como un buque de referencia en la ciudad.

El contraste entre el Corinthian y el Viking Saturn refleja la diversidad del turismo de cruceros de lujo que llega a Cádiz, desde experiencias casi de yate privado hasta viajes con diseño escandinavo y máximo confort. La combinación de ambos buques supone la llegada de cerca de mil pasajeros (un número que puede pasar anecdótico en un puerto como el de Cádiz) con un perfil selecto, lo que tendrá un impacto positivo en restaurantes, comercios, tiendas de artesanía y servicios turísticos. Además, refuerza la imagen de Cádiz como un destino capaz de atraer a compañías de cruceros premium que apuestan por la calidad, la sostenibilidad y la experiencia cultural más sofisticada.

Precisamente, este lunes se iniciaba la semana con la presencia en el puerto de Cádiz del crucero Ambience, de la naviera Ambassador Cruise Line, otro buque que también encaja en el segmento de lujo o premium. El Ambience es la joya de esta naviera: tiene una capacidad para unos 1.400 pasajeros y fue sometido a profundas remodelaciones en 2017 y 2022 para actualizar su perfil. Con 70.285 GT, ofrece una combinación de sensación de amplitud e intimidad.

A bordo se puede disfrutar de varios ambientes de ocio y gastronomía: bares como Raffles, The Botanical Lounge, SW19 o el Purple Turtle, restaurantes como el Buckingham, el Borough Market, y opciones más sofisticadas como el Chef’s Table. También cuenta con gimnasio, un spa llamado Green Sea, dos piscinas, varios jacuzzis y espacios culturales como la biblioteca Brontë o el estudio creativo Kapoor’s. Para el entretenimiento, dispone del teatro principal “The Palladium”, además de salas para cartas como la Aces & Eights.

Las suites de lujo incluyen balcón privado, servicio prioritario para embarque y equipaje, una botella de vino al llegar, desayunos en la habitación, albornoces, canapés diarios y otros detalles de cortesía que completan una experiencia de crucero muy cuidada.

Anécdotas y curiosidades de los buques

El Viking Saturn fue bautizado en una ceremonia especial en el astillero de Fincantieri, donde su madrina, Elena Del Mastro, trabajaba en la construcción del barco, lo que añadió un toque humano y cercano a la botadura. En su interior, el buque incorpora referencias a la herencia vikinga, con espacios como el Viking Heritage Centre, que combina historia y decoración. Algunos viajeros relatan experiencias muy íntimas durante travesías por los fiordos noruegos, como ceremonias al cruzar el Círculo Polar o inmersiones simbólicas acompañadas de la nieve de la cueva del spa, que hacen que la experiencia supere la de un crucero tradicional.

El Corinthian, por su parte, fue remodelado para convertirse en un mini-yate de lujo y destaca por su capacidad de ofrecer rutas expedicionarias con máximo confort. Sus itinerarios han incluido zonas polares y travesías por puertos remotos, adaptándose a viajeros que buscan aventura sin renunciar a la elegancia. Su tripulación altamente dedicada permite que cada detalle de la experiencia esté personalizado, algo muy valorado por los pasajeros que prefieren intimidad y exclusividad en su viaje.