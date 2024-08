IV Marcha en Bici por Cádiz: incripción e itinerario

Cádiz/La ruta cicloturista Marcha en Bici por Cádiz, organizada por la Agencia Provincial de la Energía de Diputación de Cádiz y con la colaboración de Ayuntamiento de Cádiz en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, alcanzará el próximo 22 de septiembre su IV edición.

Así, ya está disponible tanto el itinerario que se seguirá en la ruta de este año, como el plazo de inscripción para que todas las personas que lo deseen puedan participar en la actividad que, recordemos, es gratuita y, además, conllevará la entrega de material promocional para los participantes. De esta forma, los inscritos recibirán una camiseta técnica, bidón de agua, bolsa tipo saco, brazalete reflectante y gorra ajustable. La organización recomienda llevar agua y considera muy importante llevar el casco.

Utilizar la bicicleta como medio de transporte conlleva multitud de ventajas: ayuda a conservar el medioambiente, no provoca emisiones contaminantes, cuida y mejora la salud física y mental de las personas usuarias, son fáciles de estacionar y el coste tanto de inversión como de mantenimiento es muy inferior al de cualquier tipo de transporte privado. Para fomentar su uso, la Diputación de Cádiz organiza esta actividad que este año llega a la capital bajo el lema En bici por Cádiz, con el objetivo de animar a la ciudadanía a incorporar a sus hábitos el uso de este medio de transporte sostenible en sus desplazamientos urbanos.

13 kilómetros de ruta

Quienes participen en la marcha realizarán un recorrido de aproximadamente 13 kilómetros. Así, partirán de la plaza de San Juan de Dios, a las 10.00 horas, para alcanzar el Paseo Marítimo a través del siguiente recorrido:

PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS – Avda del Puerto –Glorieta de los Periodistas – Plaza de España – C/ Fermín Salvoechea – Alameda Clara Campoamor – Alameda Hermanas Carvia Bernal – Paseo Carlos III – Avda Dr. Gómez Ulla – Avda Duque de Nájera – Avda Campo del Sur – C/ Concepción Arenal – Avda Alcalde Manuel de la Pinta – PLAZA DE LA ESTRELLA – Avda. Alcalde Manuel de la Pinta – Plaza Asdrúbal – Avda Andalucía - Avda Constitución 1812 – Avda Huelva- Avda. de la Bahía – Avda de la Ilustración – Avda. Ronda de Vigilancia – C/ Magallanes – C/ María Rigada y Ramón – C/ Vejer de la Frontera – Avda Sanidad Pública – Avda Ciudad de la Coruña- Avda Periodista Beatriz Cienfuegos- Calle Sirenas- PASEO MARÍTIMO.