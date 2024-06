Manolo Torre, el fiel testigo de seis décadas de la historia de Cádiz

Manolo Torre, a lo largo de su trayectoria como fotógrafo, ha ganado más de 200 premios nacionales y más de 500 premios y selecciones internacionales. Es autor de tres libros de fotografías, titulados La luz y la palabra, Imágenes poéticas y Adagio Gaditano. Y asimismo ha colaborado como coautor en otros cinco libros y numerosas publicaciones. Ha sido distinguido con números galardones, entre ellos la Medalla del Trimilenario de la Ciudad de Cádiz, y es miembro de la Real Sociedad Fotográfica de España y de otras asociaciones internacionales relacionadas con la fotografía y las artes. Sus obras han sido expuestas en numerosos lugares y en instituciones como el Palacio de la Zarzuela, Palacio Real de Marivent (Palma de Mallorca), The Library of Congress (Washington), The Royal Photographic Society of Great Britain y otras entidades de EEUU, Suiza, Francia, Bélgica, Grecia, Suecia e Israel y de diversas ciudades españolas.